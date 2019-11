Micarla faz leitura da Mensagem Anual nesta terça-feira Solenidade ocorre às 17h, na Câmara Municipal do Natal, e marca o início oficial dos trabalhos legislativos.

A prefeita de Natal, Micarla de Sousa, fará a leitura da mensagem anual à Câmara Municipal do Natal nesta terça-feira (3). A solenidade, que marca o início dos trabalhos do Legislativo Municipal, contará com a presença de todos os parlamentares e será a única atividade do plenário na terça-feira.



Como é praxe no início de cada ano legislativo, o prefeito de Natal comparece à primeira sessão ordinária da CMN para fazer a leitura da mensagem, o que não ocorre durante as sessões do período de convocação extraordinária, onde os parlamentares fazem somente a apreciação das matérias enviadas pelo Executivo.



De acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura, Micarla de Sousa, em seu discurso, falará das prioridades de sua gestão, metas estabelecidas para o desenvolvimento da cidade e os desafios para resolver os problemas do município.



A sessão ocorre às 17h, no plenário Érico Hackradt, na Câmara Municipal do Natal.