Presidente do Senado critica "judicialização" do Legislativo José Sarney pretende falar com presidente da Câmara, Michel Temer e juntos conversarem sobre o assunto com o presidente do (STF), ministro Gilmar Mendes.

O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), disse hoje (12) que pautará sua gestão no esforço para acabar com recursos judiciais de parlamentares e partidos políticos para dirimir problemas internos da Casa. Ele acrescentou que não vai medir esforços para acabar com o que qualificou de “judicialização da política”.



José Sarney afirmou que não é possível que o Senado “com problemas submetidos ao Judiciário que internamente os senadores têm a obrigação de resolver”. O presidente do Senado acrescentou que não é da tradição brasileira que o Legislativo tenha divergências maiores com o Judiciário.



Ele pretende falar com o presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), para juntos conversarem sobre o assunto com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes.