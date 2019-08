Endurance abre calendário 2009 do kart potiguar

Divulgação Promessa é de grande presença dos pilotos não só do RN como da região Nordeste.

A prova, que neste ano vai premiar a dupla de pilotos vencedora com uma moto Honda Pop 2009 0 Km, será a primeira competição de kart do ano, prometendo atrair pilotos de todo a região Nordeste para disputar a prova com duração de três horas.Organizada e realizada pela Askan, sob a supervisão da Federação Potiguar de Automobilismo (FPA-RN) e promovida pelo KurtKart, a já tradicional disputa do Endurance de Kart terá em 2009 uma novidade: premiará a dupla de pilotos vencedora com uma moto 0 Km. “Vai ser uma competição diferente de todas as outras. Nenhuma disputa teve uma premiação tão importante quanto uma moto, resultado da parceria feita junto a Potiguar Honda”, explica o diretor do Kurtkart e organizador do evento, Eric Rodriguez.Para participar da competição, as duplas precisam reunir pilotos que pertençam as classes PJK, PK, PGK “B”, PGK “A”,PSK “B” e PSK “A”, independentemente de suas origens ou federações a que estejam filiados, desde que portadores da Cédula Desportiva Nacional para 2009.Para quem ainda espera disputar a competição, é bom se apressar. Restam apenas três vagas para completar o grid de largada que será formado por 15 duplas. Isso, porque as inscrições para a competição começaram apenas na segunda-feira (19).Para que a corrida seja o mais disputada possível e que o diferencial seja, realmente, a habilidade de cada piloto, no Endurance todos as duplas correm com o mesmo modelo de motor, Honda GX 390 13.0 hp, fornecidos pela Honda, parceira do evento. São motores novos, de série e sem retrabalho algum, conhecidos como ‘standard’, com seu rendimento equalizado.Os motores e os pneus que equiparão o kart das duplas serão sorteados no domingo (1), logo após os treinos livres, marcados para acontecer das 9h às 10h. “O importante nas duplas é que os pilotos consigam manter a estabilidade e a mecânica do kart, que precisa se manter competitivo até o final da prova que, vale lembrar, tem três horas de duração”, explica Eric Rodriguez.Os karts utilizados na disputa serão chassis de propriedade dos pilotos, de diversas marcas, desde que obedeçam aos critérios de homologação nacional. Eles serão equipados com os motores sorteados e um jogo de quatro pneus novos, que serão utilizados durante todo os treinos classificatórios que definirão o grid de largada. Para ele, o cronômetro começa a medir os tempos das equipes quando faltar uma hora e meia para a corrida, marcada para começar às 14h do domingo.Fonte: Assessoria de imprensa Askan