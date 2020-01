Alecrim 1 x 3 ABC: fim de jogo Clássico é válido pela sexta rodada do Campeonato Estadual.

FIM DE JOGO



47 minutos - Uhhhh!! Quase Rodriguinho marca o quarto gol do ABC após dominar bem e chutar forte para defesa de George.



44 minutos - Jogo se encaminha para o final, mas o árbitro ainda não definiu quanto será dado de acréscimo.



40 minutos - GOOOOOOOOOL DO ALECRIM!! Torona faz o primeiro gol do alviverde após uma saída estranha de Raniere. O atacante do Alecrim tocou no meio das pernas do goleiro alvinegro.



39 minutos - Uhhhhhhh!! Chute de Marcos Paraná acerta o travessão de George e quase faz o quarto gol.



36 minutos - Uhhhhhh!! Raniere faz grande defesa e impede o primeiro gol do Alecrim.



35 minutos - Com um a menos e perdendo por 3 a 0, a situação fica complicada para o Alecrim.



31 minutos - GOOOOOOOOL DO ABC!! João Paulo marca o terceiro gol do alvinegro no clássico. Ele recebe um belo passe, dribla o adversário e bate sem chances para George.



25 minutos - Uhhhhh!! Cledinaldo manda um chutaço de fora da área e Raniere faz defesa plástica se esticando todo e tirando com a ponta dos dedos.



22 minutos - Uhhhhh!! Lance incrível e após bola rebatida dentro da área do Alecrim, mas não sai o terceiro gol do alvinegro em jogada com João Paulo.



20 minutos - GOOOOOOOOOL DO ABC!!! Zagueiro e capitão Ben-Hur marca o segundo gol do alvinegro. Bola cruzada na área, Paulinho desvia e segue em direção a Ben-Hur, que completa para o gol. Lance causa dúvida: Jogadores do Alecrim reclamam que Ben-Hur teria empurrado um adversário no lance, mas o árbritro valida o gol.



16 minutos - Alecrim vai gostando do jogo e o ABC não consegue criar novas chances para ampliar o marcador.



11 minutos - Uhhhhh!! Quase Torona empata para o Alecrim, mas foi travado pela defesa do ABC.



8 minutos - ABC faz alterações e o Alecrim segue insistindo nas jogadas com Torona.



4 minutos - Alvinegro continua melhor em campo e o Alecrim tenta chegar ao empate.



2 minutos - Uhhhhhh!! Gabriel bate forte ao invadir a área e George faz grande defesa à queima roupa e impede o segundo gol do ABC.



COMEÇA O SEGUNDO TEMPO



FIM DO PRIMEIRO TEMPO



40 minutos - ABC responde com Élton e a bola passa com perigo ao goleiro George.



38 minutos - Uhhhhh!! Ranieri faz defesa firme no chute de Cledinaldo.



36 minutos - Uhhhh!!! Cledinaldo dribla Ben-Hur e na hora do passe o zagueiro Gaúcho se antecipa e corta o passe.



34 minutos - Alecrim tenta o empate nas jogadas com Torona, mas o goleiro Ranieri não deixa o alviverde marcar.



28 minutos - Uhhhhhhh!! Grande jogada de Marcos Paraná e a bola quase sobra para Paulinho Macaíba, mas o goleiro George faz a defesa.



24 minutos - ABC tenta chegar ao segundo gol em lance de bola parada, mas a zaga do Alecrim se mostra atenta.



18 minutos - Gaúcho chuta no canto e o goleiro George faz a defesa.



16 minutos - Partida fica mais cadenciada num toque de bola de lado a lado.



11 minutos - ABC segue com boas jogadas. Contudo, o Alecrim corre atrás do resultado e vai em busca do empate.



8 minutos - Uhhhhh!! Boa trama do ataque alvinegro e Paulinho Macaíba bate forte, mas para fora do gol.



7 minutos - GOOOOOOOOOOOOL DO ABC!!! Pressão do ABC e na jogada pela esquerda, Gabriel cruzou na área. A bola chegou para Diogo, que bate rasteiro e abre o placar.



5 minutos - Paulinho Macaíba tenta boa jogada e cai pedindo a marcação de falta, mas o árbitro manda o jogo seguir.



3 minutos - Uhhhhhh!! Marcos Paraná bate forte e rasteiro, mas George espalmou. Paulinho Macaíba tentou aproveitar o rebote e a bola desviou na zaga.



2 minutos - Jogo começa bem movimentado e as duas equipes vão se alternando no ataque.



Alecrim e ABC fazem o clássico da capital na sexta rodada do Campeonato Estadual de Futebol. Para este jogo, as duas equipes têm problemas de desfalques para definir os titulares.



No Alecrim, o volante Romerito foi expulso na rodada passada enquanto os laterais Magno e Nêgo, além do meia Franklin, estão contundidos



Pelos lados do ABC, estão fora do clássico os volantes Tales, Rogério e Simão.