Novo diretor do Dnit descarta término das obras da BR-101 este ano

Fotos: Elpídio Júnior Entre as prioridades do novo superintendente, está a conclusão da BR-226, até a divisa com a Paraíba.

Ele tomou posse no cargo na tarde de hoje (17) e anunciou também o adiamento da liberação do primeiro trecho (entre Parnamirim e São José de Mipibu). Essa parte da rodovia seria entregue nesta sexta-feira (20), porém a nova data agora é o dia 2 de março.“Somente depois do carnaval”, confirmou Fernando Rocha. Já o restante da obra não será mais concluída este ano, como também vinha sendo anunciado pelo Dnit.De acordo com o novo superintendente, um dos motivos é a demora para a conclusão das desapropriações que ainda precisam ser feitas. Por outro lado, na solenidade de posse Fernando Rocha mostrou confiança na chegada dos recursos do Programa Integrado de Revitalização de Rodovias (PIR 4) e do Programa de Restauração e Manutenção de Rodovias (Crema).Ele também listou entre seus principais desafios à frente do Dnit no Rio Grande do Norte a conclusão da BR-226, até a divisa com a Paraíba; a restauração das pontes de Igapó e de Assu; e os investimentos nos contornos de Caicó, Currais Novos e Mossoró.Em seu discurso de posse, ainda emocionado com a leitura de uma mensagem por parte de sua família, Fernando Rocha agradeceu todos os apoios e elogiou o trabalho de seu antecessor, José Narcélio, que havia deixado o cargo no início do mês, após seis anos à frente da Superintendência.Assim como José Narcélio, Fernando Rocha foi uma indicação do deputado federal João Maia (PR), que pertence ao mesmo partido do ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento.