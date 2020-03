Palmeiras encara a LDU e a altitude em jogo da Libertadores O técnico Vanderlei Luxemburgo fez treinos especiais para preparar o grupo para o jogo contra os equatorianos

O técnico Vanderlei Luxemburgo treinou o time do Palmeiras na manhã de segunda-feira (16), o último antes da partida desta terça (17), às 19h (hora de Brasilia), contra a LDU, no Equador. O Palmeiras inicia sua fase de grupo na Libertadores da América.



No treino, realizado no estádio de Atahualpa, a 2.700 metros de altitude, Luxemburgo pediu especial atenção aos atletas quanto à velocidade da bola e realizou um coletivo tático, com Marcos; Maurício Ramos, Edmílson e Danilo; Fabinho Capixaba, Pierre, Cleiton Xavier, Diego Souza e Armero; Willians e Keirrison.



O treino também serviu para os atletas ensaiarem algumas jogadas de bola parada para a partida de estreia no grupo.



Choveu durante todo o treino. As chuvas em Quito são constantes nesta época do ano. Desde quando a delegação do Palmeiras chegou à capital do Equador, na última quinta-feira (12), que o sol ainda não apareceu.



Os treinamentos sob chuva são importantes, já que durante o jogo a possibilidade de chover é grande, segundo a previsão da meteorologia. Todos os jogadores participaram normalmente das atividades.



O volante Pierre lembrou do período que o time ficou em Sucre, na Bolívia, para falar da boa adaptação em Quito. "Em poucos dias conseguimos uma fácil adaptação. Já tínhamos uma experiência positiva do período em que ficamos na Bolívia. O importante é que o time está se sentindo bem."



Já Edmílson, que atendeu os jornalistas locais, afirmou que a partida será uma das mais difíceis do Palmeiras no ano.



"Fizemos muitos jogos difíceis até então, mas esse contra a LDU tem de tudo para ser disputado, pelas qualidades do adversário, pelo fato de jogarem em casa e por serem os atuais campeões. Da nossa parte, podemos dizer que estamos muito motivados e bem fisicamente. Temos condições de surpreender."





Palmeiras X LDU



Em toda a história, Palmeiras e LDU-EQU já se enfrentaram duas vezes, ambos em amistosos. O primeiro foi em 21 de fevereiro de 1960, no estádio Olímpico de Quito e terminou em 1x1.



Zequinha abriu o placar para o Palmeiras aos 17min do 1º tempo, e Aguillero empatou aos 44 da etapa inicial. O Verdão jogou com Valdir de Moraes, Djalma Santos, Valdemar Carabina, Ivan e Geraldo Scotto; Zequinha e Enio Andrade; Romeiro (Parada), Nardo, Américo (China) e Ivan II. Técnico: Osvaldo Brandão.



O outro jogo aconteceu em 04 de fevereiro de 1962, também no estádio Olímpico de Quito, e o Palmeiras venceu por 4x1, gols de Julinho (2), Geraldo Scotto e Chinesinho. A equipe jogou com Valdir de Moraes, Jorge, Djalma Santos e Geraldo Scotto; Aldemar e Zequinha; Vavá (Zeola), Chinesinho e Geraldo II. O técnico era Maurício Cardoso.



No início da década de 60, era habitual o Palmeiras excursionar pela América do Sul. Entre 1960 e 1964, o clube realizou um total de 49 amistosos, sempre no início de temporada, em países como o Peru, Colômbia, Chile, Equador e Guatemala.



LDU

Assim como o Palmeiras, essa é a 14ª. participação da LDU na história da Copa Libertadores. Essa é a sexta disputa consecutiva do time equatoriano, que desde 2004 não fica de fora da competição sul-americana.



Ainda pela Copa Libertadores, a LDU não perde em casa há 15 jogos, desde a edição de 2006. Entre 2007 e 2008, foram 11 vitórias e 4 empates.



Jogando em seu território, aliás, a LDU possui poucas derrotas. Em 55 jogos, obteve 34 vitórias, 15 empates e apenas 6 derrotas. Os resultados negativos aconteceram em 1970 [2x1 para o Defensor e 3x1 para o Peñarol-URU], em 1976 [3x1 para o Cruzeiro], em 2000 [1x0 para o Olimpia-PAR e 2x0 para o Corinthians] e em 2006 [3x1 para o Vélez Sarsfield-ARG].



No total, a LDU já realizou 110 partidas em Libertadores. Foram 42 vitórias, 27 empates e 41 derrotas. A melhor campanha, claro, foi no título da competição do ano passado.



Contra equatorianos



Em toda a história, o Palmeiras já jogou 12 vezes contra times do Equador. Foram 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. A equipe marcou 33 gols e sofreu 12.



Do total dos confrontos, 6 foram válidos pela Copa Libertadores [4 vitórias, 2 derrotas; 17 gols pró, 7 gols contra] e em 6 Amistosos [4 vitórias, 2 empate; 16 gols pró, 5 gols contra].



Desses 12 jogos, 9 foram disputados no Equador. Como visitante, o Verdão obteve 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. A equipe marcou 20 gols e sofreu 10.



Jogando em São Paulo -todas no estádio Palestra Itália, foram 3 partidas. O Verdão venceu as três, marcou 13 gols e sofreu 2.



O primeiro jogo da história contra equatorianos aconteceu no dia 04 de janeiro de 1959, quando o Palmeiras venceu o Barcelona-EQU, em Guaiaquil, por 4x1. Foram três gols de Romeiro e um de Tomazinho. Razzo fez para o Barcelona.



Em Quito, a primeira partida aconteceu em 21 de fevereiro de 1960, no empate com a LDU, em 1x1. O gol palmeirense foi de Zequinha. Aguillero descontou para o time equatoriano.



O último confronto contra um time do Equador aconteceu em 2000, contra o El Nacional, pela 1a. Fase da Copa Libertadores. Atuando no Palestra Itália, o Verdão venceu por 4x1. Pena duas vezes, Alex e Argel fizeram os gols.



O Palmeiras também já realizou um amistoso contra a Seleção Universitária do Equador, em 04 de fevereiro de 1962, em Quito, e venceu por 4x1.



Confira os confrontos contra times equatorianos



EL NACIONAL

4 jogos

2 vitórias

2 derrotas

12 gols pró

5 gols contra

Em casa: 2J, 2V, 11GP, 1GC

Fora: 2J, 2D, 1GP, 4GC

07/03/1995 - El Nacional-EQU 1 x 0 Palmeiras-SP

04/04/1995 - Palmeiras-SP 7 x 0 El Nacional-EQU

16/03/2000 - El Nacional-EQU 3 x 1 Palmeiras-SP

13/04/2000 - Palmeiras-SP 4 x 1 El Nacional-EQU

Todos Libertadores



LDU

2 jogos

1 vitória

1 empate

5 gols pró

2 gol contra

Fora: 2J, 1V, 1E, 5GP, 2GC

20/02/1960 - LDU 1 x 1 Palmeiras

04/02/1962 - LDU 1 x 4 Palmeiras



EMELEC

2 jogos

2 vitórias

5 gols pró

2 gols contra

Em casa: 1J, 1V, 2GP, 1GC

Fora: 1J, 1V, 3GP, 1GC

10/03/1995 - Emelec-EQU 1 x 3 Palmeiras-SP

28/03/1995 - Palmeiras-SP 2 x 1 Emelec-EQU



BARCELONA

1 jogo

1 vitória

4 gols pró

1 gols contra

Fora: 1J, 1V, 4GP, 1GC

04/01/1959 - Barcelona-EQU 1 x 4 Palmeiras

Amistoso



PÁTRIA

1 jogo

1 vitória

4 gols pró

1 gol contra

Fora: 1J, 1V, 4GP, 1GC

18/01/1962 - Palmeiras 4 x 1 Pátria

Amistoso



ESPAÑA DE QUITO

1 jogo

1 vitória

2 gols pró

Fora: 1J, 1V, 2GP

14/02/1960 - España 0 x 2 Palmeiras

Amistoso



EVEREST

1 jogo

1 empate

1 gol pró

1 gol contra

Fora: 1J, 1E, 1GP, 1GC

17/02/1960 - Everest 1 x 1 Palmeiras

Amistoso