Homem pode ter sido assassinado por acerto de contas Conhecido como Nininho, vítima tinha cometido homicídio em 2003 e pode ter sido alvo de vingança.

A polícia registrou no fim da manhã desta sexta-feira (12) o homicídio de José Leonilson Martins Santana, mais conhecido como “Nininho”, de 30 anos. O crime aconteceu na rua Adolfo Gordo, na Cidade da Esperança.



De acordo com a polícia, populares informaram que a motivação do crime pode ter sido acerto de contas. Isso porque Nininho é acusado de ter cometido um homicídio em 2003. Com isso, o irmão do homem morto naquele ano, conhecido como Satanás, teria ido se vingar.



Apesar dessas informações, a polícia só poderá confirmar a informação após as investigações. No entanto, algumas testemunhas já declaram que viram um casal fugir de motocicleta do local, logo após o crime.



Além desse crime, foi registrado no início da tarde desta sexta-feira um encontro de cadáver na zona Norte de Natal. Cícero Rosa Lino Dias, de 57 anos, foi encontrado morto dentro de sua casa, na rua Bela Vista, em Igapó.



Contudo, moradores da região informaram a polícia que o homem era viciado em bebidas alcoólicas e morava juntamente com um filho que também é alcoólatra. Com isso, os indícios apontam que Cícero Rosa tenha morrido devido à bebida.