Santa Cruz segue líder do Estadual; acompanhe a classificação

Além de América 1 x 2 Baraúnas e Macau 0 x 0 ABC, a 7ª rodada do Estadual contou com mais três partidas.Em Mossoró, o Potiguar local venceu apertado o Real Independente, 1 a zero, gol de Fábio Besouro.Em Caicó, o Coríntians e o Alecrim ficaram no empate (1 a 1, gol de Cledinaldo para o Alecrim e de Douglas para o Coríntians).Por fim, em Santa Cruz, o time da casa amargou a sua primeira derrota no Estadual, recebendo o Potyguar (2 a 1 para o time curraisnovense; gols de Quirino e Gil para o Potyguar, e Josué - contra - para o Santa Cruz).Eis a classificação de momento do Estadual:



Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG R%

1 Santa Cruz 16 7 5 1 1 8 4 4 76,19%

2 ABC 13 7 4 1 2 13 6 7 61,90%

3 ASSU 11 6 3 2 1 9 6 3 61,11%

4 Potyguar 11 6 3 2 1 7 5 2 61,11%

5 Potiguar MOS 10 6 3 1 2 10 7 3 55,56%

6 Baraúnas 10 6 2 4 0 8 6 2 55,56%

7 América 9 7 2 3 2 13 8 5 42,86%

8 Coríntians 5 6 1 2 3 6 14 -8 27,78%

9 Real Independente 4 7 1 1 5 4 8 -4 19,05%

10 Macau 3 6 0 3 3 5 9 -4 16,67%

11 Alecrim 2 6 0 2 4 3 13 -10 11,11%

86 gols35 jogos2,46 gols/jogo6ª rodada07.02Macau 2 x 2 ASSUAmérica 1 x 1 Santa Cruz08.02Alecrim 1 x 3 ABCPotyguar 1 x 0 Real IndependentePotiguar-M 1 x 1 Baraúnas7ª rodada11.02Macau 0 x 0 ABCPotiguar-M 1 x 0 Real IndependenteCorintians 1 x 1 AlecrimSanta Cruz 1 x 2 PotyguarAmérica 1 x 2 Baraúnas8ª rodada14.02ASSU x Corintians15.02Alecrim x Potiguar-MPotyguar-CN x MacauBaraúnas x Santa CruzABC x América9ª rodada17.02Real Independente x Alecrim18.02Baraúnas x MacauCorintians x AméricaABC x Potyguar-CNPotiguar-M x ASS5 golsLúcio Curió (América)4 golsPaulinho Macaíba (ABC)Maurício Pantera (Baraúnas)