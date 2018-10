Moradores de Capim Macio cobram solução para as obras de drenagem e saneamento Durante o encontro, a promotora de Defesa do Meio Ambiente, Gilka da Mata, apontou várias falhas no sistema de drenagem no bairro.

Moradores de Capim Macio se reuinram com representantes da Procuradoria Federal e da Promotoria de Defesa do Meio Ambiente nesta quarta-feira (19) para esclarecer à população as formas alternativas de se fazer drenagem e saneamento básico no bairro.



Durante o encontro, a promotora de Defesa do Meio Ambiente, Gilka da Mata, apontou várias falhas no sistema de drenagem de Capim Macio. “Nós queremos as obras de drenagem e saneamento básico no bairro. Porém, devemos observar todos os detalhes em relação ao impacto ambiental”, disse a promotora.



Ainda durante o encontro, o professor de Ecologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Aristotelino Monteiro, apresentou modelos de drenagem sustentável.



“Uma drenagem sustentável é aquela que, envolta da lagoa, que não necessariamente é quadrada, aproveita-se a vegetação da própria área e cria bosques no entorno, urbanizando o local”, explicou o jornalista e coordenador do movimento SOS Ponta Negra, Yuno Silva.



A preocupação de Yuno é com o que pode estar por trás da pressa em resolver em resolver o problema de drenagem e saneamento básico do bairro. "Será que é para liberar todos os projetos que tramitam atualmente na Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente?", pergunta. Segundo ele, existem em Capim Macio mais de 200 obras de grande porte aguardando o saneamento.