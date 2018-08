Brinquedos e brincadeiras de antigamente mantém seu espaço em meio a jogos eletrônicos

Ana Paula Oliveira Baladeira, carrinho, pião e outros brinquedos são tema da pesquisa do estudante Romildo Felix.

E é exatamente para resgatar a história dessas brincadeiras e brinquedos de antigamente que o artesão e universitário de Pedagogia, Romildo Félix da Silva, de 38 anos, pretende desenvolver uma pesquisa com o intuito de descobrir a verdadeira identidade de cada brinquedo.“Não é científico, e sim curiosidade. Queremos, com essa pesquisa, descobrir a origem das brincadeiras e dos brinquedos. Quando não se sabe, inventa. E isso perde a característica”, diz o artesão. A pesquisa, segundo ele, deve ser concluída no próximo ano. Somada à pesquisa, Romildo Félix, que é colaborador do Projeto Vida na Vila, do SESC, pretende também, no ano que vem, abrir um espaço em sua própria residência para expor os brinquedos.“Não é um museu, mas também não deixa de ser. Já tenho um pequeno acervo, que conta com produções próprias e doações de amigos”, comenta. O Projeto Vida na Vila, localizado na Vila de Ponta Negra, existe há três anos e atende mais de 50 crianças, de 10 a 15 anos. Lá eles aprendem a confeccionar brinquedos, praticam esporte, desenvolvem trabalhos em artesanato e fazem aulas de iniciação musical.Ele conta que “a cultura que nós tínhamos era aprender as disciplinas diretamente. Atualmente, já se insere no currículo metodologias diferentes. Com apenas um brinquedo, o maneu-gostoso, por exemplo, podem ser ensinadas várias disciplinas”. O maneu-gostoso é um brinquedo de madeira, com um boneco no centro. Ele possui duas hastes que ao serem pressionadas, o boneco se movimenta. Para Romildo Félix, aprender “brincando” é mais fácil.Integrante do projeto Vida na Vila, Diego da Silva, de 14 anos, não esconde a satisfação de brincar com o rói-rói (brinquedo sonoro confeccionado com uma caixinha cilíndrica, de pequena altura, forrada com papel ou tecido e fechada em uma das extremidades com papelão, onde se fixa um barbante encerado com breu, preso a um pequeno pedaço de madeira.A fricção do barbante ou corda de sisal no breu, em movimentos giratórios, provoca um som que ressoa na caixa, fazendo-a funcionar como amplificador). “Tenho acesso a computador porque próximo a minha casa tem uma lan-house, mas prefiro os brinquedos artesanais”, afirma ele, lembrando que não gosta da violência dos jogos na internet.Amanda Batista Correia, de 13 anos, também integra o projeto. Ela confecciona bonecas de pano. “Não brinco mais com as bonecas. Adoro fazê-las”. Há espaço para todos os tipos de brinquedos e brincadeiras, como os vídeo-games e jogos em computadores. “Não sou fanático, mas chego a passar horas jogando vídeo-game”, conta o estudante do 5º ano da Facex, Alex Freire, de 12 anos. Ele acrescenta que “na minha casa o tempo é dividido entre estudar e brincar”.Na opinião de Natália Noelma Antunes, de 13 anos, os jogos são, sem dúvida, mais atrativos. “Apesar de gostar muito de jogar no vídeo-game, eu gosto de brincadeiras como queimada, esconde-esconde, trunfo, entre outras”, comenta.“Não podemos esquecer que estamos no século 21, onde os computadores estão presentes na maioria dos lares e nas escolas. Vivemos na era da informatização”, diz a coordenadora do curso de pós-graduação em Psicopedagogia da Universidade Potiguar (UnP), Lourdes Seigol Guil Vendramini, lembrando que “ainda há, no entanto, uma faixa que não tem acesso”.Para ela, os pais devem incentivar as crianças a obter esse acesso à informatização. “Até pela própria concorrência que elas (crianças) vão enfrentar futuramente”. No entanto, segundo a psicopedagoga, o importante é estabelecer horários porque o uso excessivo é prejudicial ao desenvolvimento psicomotor e cognitivo.Os videogames, na opinião dela, são excelentes, porém, a maioria dos jogos tem caráter violento. “Isso vai gerar principalmente nas crianças muita agitação e violência, caso o uso seja constante e excessivo”, observa.Sobre as brincadeiras infantis, ela lembra que “faz parte da infância e da felicidade do mundo das crianças. Temos que incentivar essas brincadeiras em boa parte do tempo delas. Isso vai fazer com que a criança seja criança por muito mais tempo”.Lourdes Seigol cita como exemplo os aniversários infantis. “Nesses locais, há uma concentração maior de crianças. Lá, elas se juntam, brincam, correm, inventam brincadeiras. É de fato um momento de felicidade. O importante é aproveitar a infância de forma saudável”.A função da psicopedagoga é cuidar das dificuldades da aprendizagem, podendo ser elas adquiridas no decorrer do processo escolar ou através de aspectos neurológicos.