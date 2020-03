Doações no Hemocentro continuam abaixo do esperado

Arquivo

Na última sexta-feira (13), o Hemocentro lançou uma campanha para elevar o estoque de sangue no período do carnaval. De acordo com a diretora do Departamento de Apoio Técnico, Rosemary Oliveira, apesar dos sangues com fatores negativos serem mais necessário, todos os tipos são bastante solicitados nas épocas festivas.“Peço as pessoas que não vão brincar carnaval que venha até o Hemonorte”, pediu Rosemary Oliveira.Segundo Rosemary, o período de veraneio é sempre difícil porque as pessoas viajam, mas a quebra dos ônibus, responsáveis por 30% da coleta das doações, também influenciou na queda de doações.O Hemocentro estará aberto no sábado (21), segunda (23) e quarta-feira (25). Além da unidade localizada, na Avenida Almirante Alexandrino Alencar, 1800, próximo ao Parque das Dunas, também estará funcionando uma sede na Casa da Cidadania, na Avenida Paulistana, no Panatis.