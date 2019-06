Prefeita continua sem dados completos sobre as secretarias Micarla diz que os secretários ainda não conseguiram parar para analisar todos os dados da administração passada.

A prefeita Micarla de Sousa (PV) continua sem os dados precisos e finais sobre a atual situação da Prefeitura do Natal. De acordo com a gestora, as secretarias do município ainda não tiveram tempo para realizar um estudo completo acerca das dívidas e dos gastos do Executivo municipal.



Em reunião que ocorreu na tarde/noite desta segunda-feira (5), a prefeita esteve reunida com a maior parte dos secretários. O secretário de Planejamento, Augusto Carlos Viveiros, fez uma exposição inicial sobre o que até agora foi levantado pela Prefeitura e pelas demais secretarias. Contudo, adiantou que os números ainda são bastante iniciais. “Este é apenas o primeiro semblante da Prefeitura”, explicou Viveiros.



O secretário de Administração do município, Roberto Lima, também não pôde trazer uma quantidade considerável de dados sobre a pasta. Segundo Lima, ele ainda não teve tempo para saber quantos processos relativos a aposentadorias e licenças, por exemplo, estão parados no prédio da Semad. “É uma meia parede de projetos que estão entulhados por lá”, disse o secretário.



De acordo com a prefeita Micarla de Sousa, a nova administração teve apenas dois dias para estudar a situação da Prefeitura e, desta forma, seria prematuro fazer qualquer tipo de avaliação. “Seria colocar o carro na frente dos bois”, comparou.



Sobre os cargos comissionados, a prefeita informou que ainda não há um conhecimento geral acerca de todas as funções. Segundo Micarla, a informação inicial era de que havia 750 cargos comissionados na Prefeitura. No entanto, a prefeita garantiu que apenas na SMS há mais de 2.220 gratificações. “Isso sem falar nos prestadores de serviços da Prefeitura, que são cinco mil”, informou.



A intenção de Micarla de Sousa é que nos próximos dias já haja um levantamento completo sobre a situação de todas as secretarias para que a reforma administrativa possa ser finalizada e enviada à Câmara. “Queremos enviar na segunda quinzena do mês”, informou Micarla.