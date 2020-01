Trabalhadores querem conta-salário sem taxas Empregado da iniciativa privada poderá transferir dinheiro para o banco que quiser, sem tarifas. Conta não possui serviços agregados.

Os trabalhadores da iniciativa privada podem receber, desde 2 de janeiro, o salário em contas livres de taxas e impostos. O empregado poderá transferir o dinheiro para o banco que quiser, sem tarifas. Não é mais necessário abrir uma conta no banco indicado pela empresa.



Para os servidores públicos, as medidas, que foram editadas pelo Banco Central, só entram em vigor a partir de 2012. "A conta-salário é especial. Só é possível fazer transferência e saque. É uma conta de movimentação e não tem serviços agregados", explica o gerente de Negócios da Caixa Econômica, Roberto Sérgio.



Na opinião de Roberto Sérgio, o banco no qual o salário será depositado é escolhido pelo patrão, mas de forma nenhuma o empregado tem obrigação de abrir uma conta no mesmo local para ter acesso ao salário. O gerente sugere ao trabalhador que desejar os benefícios da conta comum, abrir uma corrente ou poupança.



A conta-salário, que foi criada em 2000, não tem taxa de manutenção, nem de emissão de cartão de débito. No entanto, o cliente fica sem direito a obter talão de cheques e não pode receber outros depósitos, somente o salário. Além disso, são autorizados apenas cinco saques e dois extratos por mês sem cobrança de tarifa.



No caso de transferências totais é vedada a cobrança de tarifa para outro Banco. Na transferência parcial do crédito para outra instituição pode ser cobrada tarifa, mesmo que seja uma só transferência.



Também não podem ser cobradas taxas por fornecimento de cartão magnético, acesso ou aos terminais de auto-atendimento ou diretamente no guichê de caixa. O trabalhador tem direito, no mínimo, a dois extratos contendo a movimentação da conta nos últimos 30 dias.

A expectativa da Caixa é o crescimento do número de contas no banco.



Aumento que poderia ser maior, caso a lei já estivesse vigorando para os funcionários públicos. "Muitos convênios foram negociados em longos prazos. Algumas cidades estão com a folha de pagamento fechada até 2011", relatou Roberto Sérgio.



As regras começaram a valer em abril de 2007, mas atingiu empresas que tinham fechado contratos com bancos para pagamento da folha antes de 5 de setembro de 2006, data da resolução do Banco Central. Atualmente, os contratos negociados com os bancos antes dessa data também estão sujeitos às regras.



Antes da validação da lei, o patrão negocia com o banco como seria o pagamento - se em conta-salário ou conta corrente comum - e o funcionário era obrigado a seguir a determinação, sem poder negociar serviços e tarifas.