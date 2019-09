Ministro da Saúde quer reunião com Micarla e Wilma já na quinta-feira José Gomes Temporão esteve reunido com prefeita de Natal nesta terça-feira (27) e garantiu apoio para a construção de quatro UPAs.

O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, pretende ter uma reunião com a prefeita Micarla de Sousa (PV) e a governadora Wilma de Faria (PSB) já na quinta-feira (29), para debaterem sobre os caminhos para a solução da crise da Saúde no estado e município. Na tarde desta terça-feira (27), ainda, o ministro garantiu apoio à prefeita em construção de quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPA) na capital potiguar.



Acompanhada do senador Garibaldi Filho (PMDB) e do secretário de Saúde de Natal, Levi Jales, Micarla foi recebida por José Gomes Temporão e saiu satisfeita do encontro com o auxiliar do presidente Lula, que afirmou total apoio aos projetos de Micarla em Natal, entre eles, a construção das UPAs em todas as quatro zonas da cidade.



Além da declaração de apoio à prefeita, o ministro também aconselhou Micarla a fazer mais uma visita a administrações do sudeste. Desta vez, o destino da prefeita pode ser o Rio de Janeiro, onde Temporão disse que há um modelo de gestão na Saúde que pode ser seguido pela administração natalense.



Ainda em busca de contribuir para a melhoria dos problemas na Saúde do estado e do município, o ministro propôs a realização de uma reunião de urgência entre eles, Wilma e Micarla, já para a quinta-feira (29). No entanto, ainda não há a confirmação do encontro.