Júlia Arruda vai propor "IPTU Verde e Urbanístico" para Natal

Vlademir Alexandre Júlia Arruda defenderá IPTU Verde para Natal.

O IPTU Verde já começa a ser implantado em alguns municípios brasileiros e está em fase de estudo por outras prefeituras. "Trata-se de um incentivo ambiental que seria concedido pela Prefeitura de Natal para que a população plante novas árvores em áreas urbanas, contribuindo para amenizar as degradações que a cidade sofreu ao longo dos anos, ao mesmo tempo em que o contribuinte será contemplado com a redução no tributo", esclarece Júlia Arruda.O Projeto de Lei de criação do IPTU Verde e Urbanístico está em fase de elaboração pela assessoria da vereadora do PSB. Para obter desconto no imposto, o contribuinte precisaria comprovar o plantio de novas árvores em sua residência ou comércio, jardins, calçadas, cuja análise e acompanhamento seriam realizados por equipe qualificada da Prefeitura."A atitude cidadã seria estimulada pelo município, uma contribuição do povo natalense à defesa do meio ambiente, à melhoria da qualidade de vida da cidade, contribuindo para minimizar os efeitos do aquecimento global", completa a vereadora.