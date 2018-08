Fecomércio premia alunos que se destacaram no ENEM

Camilla Kateb A governadora Wilma comparece ao evento da Fecomércio

A solenidade de entrega aconteceu às 10h, na sede da Federação do Comércio, na avenida Alexandrino de Alencar, no Alecrim, e contou com a presença da governadora Wilma de Faria, familiares dos alunos premiados e representantes do sistema Fecomércio/Sesc/SENAC.Para o idealizador do prêmio Marcelo Queiroz, o prêmio foi criado como forma de incentivar os alunos a se aplicarem nos estudos. "Eu acredito que esse é o melhor caminho", destacou.Para a Governadora Wilma de Faria que esteve presente no evento, afirma que a comenda foi criada justamente para melhorar o o desempenho dos alunos nas escolas.Foram premiados seis estudantes, três deles de escolas públicas e três da rede privada de ensino. Os estudantes receberão prêmios em dinheiro, nos valor de R$ 3 mil para os primeiros lugares; R$ 2 mil para os segundos e R$ 1 mil para os terceiros colocados.Para os dois estudantes que obtiveram os primeiros lugares na rede particular de ensino e na rede pública, compareceram no evento acompanhados de seus orgulhosos familiares.“Para mim, esse prêmio serve para comprovarr que meus pais sempre me incentivaram no estudo. E hoje tenho essa bolsa de estudo na UnP, onde curso Direito, e sei que posso ter um futuro melhor e ajudar meus pais, assim como eles me ajudam até hoje”, relata André Luís dos Santos Paiva.“Estou adorando meu curso de Engenharia da Construção. E quero dedicaro esse prêmio para minha grande incentivadora, minha mãe, que sempre esteve ao meu lado, pois quando eu passava horas estudando para a prova era ela que estudava comigo”, destaca agradecido Daniel Taj Ahid Garreto de 17 anos, estudante da Ufersa.*Segue abaixo os nomes dos vencedores do Prêmio Fecomércio de Incentivo à Educação 2007.1º - Lugar - André Luiz dos Santos Paiva2º - Lugar - Annie Karoline Barreto3º - Lugar - Edimara Félix da Silva1º - Lugar - Daniel Taj Ahid Garreto2º - Lugar - Cláudio Barbosa Câmara de Souza3º - Lugar - Luiz Gustavo de Moura