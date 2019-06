Crescem vendas de águas e sorvetes Vendas de bebidas e alimentos refrescantes aumentaram em mais de 15% em relação ao ano passado.

As empresas do segmento de sorvetes e águas de Natal comemoram crescimento de 15% na venda de bebidas e alimentos refrescantes no início desse ano e acreditam na valorização dos itens até o final do veraneio.



Fatores como as altas temperaturas, período de férias e clima de verão são apontados como os principais motivos para o crescimento na venda das bebidas de verão. Em Natal, as sorveteiras aumentaram o movimento em mais de 10% nos horários mais quentes do dia.



“Nossas vendas aumentaram em 15% nos picolés e sorvetes em relação ao ano passado”, afirma Gustavo Costa, revendedor de sorvetes.



Para a Associação Brasileira de Águas Minerais (Abinam), o calor do verão aumenta as vendas de 20% a 30% nas vendas em relação ao ano passado. É nessa época que as vendas de bebidas como águas, sucos e refrigerantes aumenta em até 35%, segundo estimativas dos empresários brasileiros.



O presidente do Sindicato das Indústrias de Cervejas, Refrigerantes, Águas Minerais e Bebidas em Geral (Sincramirn), Roberto Serquiz, afirma que o crescimento nas vendas no verão é normal nessa época. “O aquecimento nas vendas de bebidas é natural nos três meses do verão, quando o setor atinge maiores vendas”, diz.



Ele credita o maior movimento ao clima do verão, às férias e ao fluxo de turistas nos hotéis. E para completar o aquecimento nas vendas, as festas de veraneio ampliam as oportunidades de vendas de bebidas como cerveja, refrigerante e água. “Todos os anos temos crescimento de 10% em relação ao ano anterior”, conclui.