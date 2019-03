FNB dobra dificuldades e segue com os campeonatos Dois jogos serão realizados amanhã em disputa da categoria adulto masculino.

Correndo contra o tempo, atropelado por dificuldades que parecem nunca sumir do horizonte do esporte amador em Natal, lamentando, mas seguindo em frente, o presidente da Federação Norte-rio-grandense de Basquete, Raul Ferrer divulga os jogos de amanhã e quarta-feira dos campeonatos promovidos pela entidade que dirige.



Amanhã (16) às 20h30, no ginásio da AABB de Natal, na categoria adulto masculino, se enfrentam as equipes da AABB x Zona Norte. No mesmo dia e local, marcado para às 21h30, América x ABM.



Na quarta-feira (17), às 19h e 20h, na categoria juvenil masculino, no ginásio do Palácio dos Esportes.