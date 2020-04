Presidente diz que comissão de Finanças da AL será contra os vetos

Gabriela Duarte Walter: "Minha posição está mantida".

Depois da aprovação do Orçamento Geral da União no ano passado, o Governo do Estado classificou algumas emendas prejudicavam a proposta inicial enviada ao Legislativo e, por isso, não sancionou o projeto com as mudanças propostas pelos parlamentares.As mudanças, no entendimento dos deputados, eram insignificantes diante do pequeno valor que foi alterado – menos de 0,6% do total de recursos do orçamento. Os vetos correspondem à diminuição de recursos para algumas obras e ações do Governo, mas que, na opinião dos deputados, não comprometem a capacidade de manobra do estado.“O meu voto está mantido, e serei contra os vetos. Não vou mudar o posicionamento que tomei durante a votação do orçamento a dois meses, e acredito que os demais deputados da comissão (Raimundo Fernandes e Leonardo Nogueira) também serão contrários aos vetos”, disse o deputado.O peemedebista, no entanto, é favorável a uma discussão com membros do Executivo para que apresentem as razões para o veto, mas terá que consultar os demais deputados da comissão para saber se haverá o convite a algum membro do Governo.“Acho uma boa (chamar alguém do Governo para discutir), mas preciso falar com os outros deputados. Mesmo assim, minha posição está mantida”, afirmou.A reunião da comissão de Finanças vai ocorrer na primeira terça-feira após o carnaval, dependendo da agilidade com que a Presidência da Assembléia envie a matéria para as comissões. A leitura dos vetos deve ocorrer em sessão extraordinária convocada logo após a sessão ordinária desta quinta-feira (19).