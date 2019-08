Discussão entre irmãos acaba em tragédia no interior do estado O motivo do crime foi uma rixa pela posse das terras da família. A vitima foi morta com três golpes de foice.

Uma discussão entre irmãos acabou em tragédia nesta sexta-feira (23), na cidade de Timbaúba dos Batistas. O fato aconteceu no Sítio Lagoinha de propriedade da família, há três quilômetros do centro da cidade.



No final da manhã, o agricultor Pedro Gomes dos Santos, 42 anos, matou o irmão Gilberto Alves dos Santos, 52, com três golpes de foice nos braços e pescoço.



De acordo com informações da polícia, o motivo do crime foi uma rixa entre os dois irmãos pelas terras da família. O crime aconteceu por volta das 11h. Gilberto Alves estava em casa descansando em uma rede após ter almoçado, quando Pedro Gomes se dirigiu até ele e o atacou com uma foice no pescoço.



A vítima conseguiu fugir para dentro de casa, mas foi atingido mais duas vezes. A mãe tentou impedir o ataque em vão.



Após matar o irmão, o acusado fugiu do sítio em uma bicicleta de cor vermelha. A polícia continua à procura do criminoso.