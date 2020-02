ACM Neto é eleito para 2ª Vice-presidência e corregedoria da Câmara Deputados federais elegem Antônio Carlos Magalhães Neto para o cargo que também acumula a função de corregedor.

O Plenário elegeu na tarde desta quarta-feira (11), com 404 votos, o deputado Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM-BA) para a 2º Vice-Presidência da Casa, posto que também acumula as atribuições de corregedor.



Ele foi indicado pelo partido depois da renúncia do deputado Edmar Moreira (DEM-MG) no último domingo. Houve 67 votos em branco.



Magalhães Neto assumiu o cargo da Mesa logo em seguida.



Perfil

Em seu segundo mandato como deputado federal, o advogado Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM-BA), 30 anos, chega pela primeira vez à Mesa Diretora da Câmara, depois de ocupar a liderança de seu partido em 2008.



Filiado ao DEM desde 1999, quando o partido se chamava PFL, Magalhães Neto foi presidente das diretorias estadual e nacional do PFL Jovem, vice-líder do PFL em seu primeiro mandato e 1º vice-líder do DEM de 2007 a 2008. Antes, trabalhou como assessor da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, de 1999 a 2002.



Na Câmara, o deputado já foi titular das comissões de Constituição e Justiça e de Cidadania; de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Também esteve nas comissões especiais das reformas política, tributária e da Previdência, entre outras. Na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos Correios, foi sub-relator de Fundos de Pensão.



É autor, entre outras propostas, do Projeto de Lei 4246/08, que aumenta a margem para concessão de garantia e transferência voluntária da União para estados e municípios, em caso de parcerias público-privadas.