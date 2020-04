Acidente mata uma pessoa e fere cinco em Extremoz O acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira, quando uma picape em alta velocidade perdeu o controle ao tentar desviar de um animal.

Uma picape Fiat Estrada de placas MZM - 8837 capotou, por volta das 2h desta quinta-feira, (19) na BR 101, na direção de Extremoz.



Lilian Deise Nascimento da Silva, 29 anos, morreu na hora e cinco pessoas saíram feridas, sendo levadas para o hospital Walfredo Gurgel.



O acidente aconteceu quando o motorista tentou desviar de um animal que estava na pista, perdeu o controle e capotou.



De acordo com informações da PRF, existe a suspeita do motorista ter consumido álcool. Além disso, havia mais passageiros no carro do que o permitido.



Testemunhas informaram que as vítimas retornavam de uma festa em Extremoz e tinham consumido álcool.