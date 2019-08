Alecrim e ABC têm desafios mais complicados na largada do Estadual Alvinegro vai a Santa Cruz, Alecrim estréia em Mossoró, já o América joga em casa diante do Macau.

Cinco jogos marcam a largada do Campeonato Estadual de 2009, competição que gerou uma expectativa positiva para a temporada. Mais organização, maior presença de público e melhor nível técnico é o que esperam todas as torcidas. ABC e Alecrim têm, logo na abertura, desafios complicados, já o América parece ter sido beneficiado, pois joga em casa como um time, teoricamente, mais fraco.



O alvinegro joga em Santa Cruz contra um rival de tradição (já se tornou), pois os últimos confrontos demonstraram isso, dentro e fora de campo. Uma preocupação: que os torcedores saibam da importância da partida, mas não enveredem para o caminho da violência. Aos dirigentes, principalmente do time santacruzense, mandante, cabe zelar pela segurança do espetáculo, até para que, mais tarde, o próprio clube não acabe prejudicado.



O ABC de Heriberto da Cunha tem bons valores, realizou amistosos com proveitoso rendimento e corre em busca do tricampeonato. O Santa Cruz do novo técnico Maurício Rodrigues investiu, contratou bons valores e deve promover a partida de maior empolgação na largada. Basta lembrar dos jogos semifinais, ano passado.



O Alecrim vai a Mossoró e já encara um dos candidatos ao título. O Baraúnas. Um teste para o time verde que vem sendo muito elogiado pela mescla de jovens e experientes valores e que, nessa temporada, parece ter motivos especiais de motivação. É inegável, porém, o favoritismo do Leão do Oeste que tentou resgatar quase toda a base do time campeão de 2006.



O América recebe o Macau. Joga diante de sua torcida, e vai estrear caras novas, o que sempre gera expectativa nos torcedores. Os resultados, não tão bons nos amistosos, serão de pouca monta, o que vale mesmo é somar três pontos em confronto oficial. É inegável o favoritismo do clube rubro, mas ninguém pode esquecer que os times montados pelo ex-jogador José Soares são sempre muito resistentes e organizados.]



Nos outros jogos não se pode negar o favoritismo do Coríntians, que joga em casa diante do Real Independente, e do ASSU que recebe o Potyguar de Currais Novos. O Potiguar de Mossoró, que enfrentaria o São Gonçalo, desistente, folga na primeira rodada.



Abaixo os quartetos de arbitragem que vão comandar os jogos.



Árbitros e auxiliares da primeira rodada do Estadual



Santa Cruz x ABC



Competição: Campeonato Estadual de Futebol Profissional de 2009.

Horário: 20h30 - Local: Estádio Iberezão – Santa Cruz

Jogo: Santa Cruz x ABC

Árbitro: Lenilson Lima

Assistente 1: Milton Otaviano dos Santos

Assistente 2: Flávio Gomes Barroca

4° Árbitro: João Batista Bezerra



Coríntians x Real Independente



Horário: 20:30h - Local: Marizão - Caicó

Jogo: Coríntians x Real Independente

Árbitro: João Alberto Gomes Duarte

Assistente 1: Ubiraan Bruno Viana

Assistente 2: Valdomir Antônio Araújo

4° Árbitro: Carlos José da Silva



Baraúnas x Alecrim



Horário: 20:30h - Local: Estádio Leonardo Nogueira - Mossoró

Jogo: Baraúnas x Alecrim

Árbitro: Antônio Márcio da Silva Rosário

Assistente 1: Eduardo Lincoln Neves

Assistente 2: Lorival Cândido das Flores

4° Árbitro: Francisco Juciê



ASSU x Potyguar de Currais Novos



Horário: 20:30h - Local: Estádio Edgarzão - Assu

Jogo: ASSU x Potyguar de Currais Novos

Árbitro: José Valdo Caetano

Assistente 1: Marco Antonio Soares de Souza

Assistente 2: Ricardo Balbino da Silva

4° Árbitro: Antônio Rivelino Nogueira da Silva



América x Macau



Horário: 20:30h - Local: Estádio Machadão - Natal

Jogo: América x Macau

Árbitro: Ítalo Medeiros de Azevedo

Assistente 1: Luiz Carlos Câmara Bezerra

Assistente 2: Aldeilma Luzia da Silva

4° Árbitro: Leandro Saraiva Oliveira





Com informações do site da FNF