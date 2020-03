América contrata lateral Rodrigo Ninja Jogador foi dispensado pela Ponte Preta (SP) e chega ao América na terça-feira (17).

A direção do América, através do diretor de futebol Marcus Vinicius Meira Pires, acaba de confirmar a contração do latera-esquerdo Rodrigo Ninja. O jogador desembarca amanhã por volta do meio-dia no Aeroporto Internacional Augusto Severo, em Parnamirim.



O jogador estava na Ponte Preta, de Campinas (SP), de onde foi dispensado. Já havia um certo interesse do América no atleta e a negociação foi fechada nesta segunda-feira (16).



Além dele, o América praticamente acertou o retorno do volante Júlio Terceiro, que estava no Noroeste (SP) e também deve chegar a Natal ainda esta semana.



*Com informações do www.portaldomecaorn.blogspot.com