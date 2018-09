CMN discute Orçamento para 2009 e propõem aumento no percentual de remanejamento

Vlademir Alexandre CMN promove mais três audiências para discutir Orçamento de 2009.

Previsto com um valor total de R$ 1.072.141.000,00, o Orçamento do município foi debatido por membros das secretarias de Tributação, Administração, Planejamento e Desenvolvimento Comunitário, além da Controladoria Geral do Município. Segundo o vereador Carlos Santos (PR), o debate serviu para alguns esclarecimentos iniciais sobre a proposta do Executivo.“Detectamos que no trecho que trata sobre o Orçamento Participativo não constava a relação das obras, mas o secretário adjunto (Júnior Souto) ficou de nos encaminhar. No mais, tudo foi tranqüilo”, explicou o vereador, lembrando a proposta de Renato Dantas sobre o remanejamento.De acordo com Carlos Santos, o percentual de remanejamento no Orçamento é necessário para que a Prefeitura faça ajustes de acordo com as necessidades da administração. No entendimento do vereador, a proposta inicial do Executivo poderia engessar a gestão de Micarla de Sousa (PV).“Como estamos entrando em uma nova administração, a proposta do vereador Renato Dantas, aumentando de 10% para 20% o limite de remanejamento, é de bom-senso”, analisou.Até a votação do projeto em plenário, os vereadores ainda irão promover três audiências públicas para a discussão do Orçamento, contando com a participação dos membros da equipe de transição da prefeita eleita Micarla de Sousa. A intenção é que todas as secretarias sejam ouvidas.Na próxima segunda-feira (24), os parlamentares esperam contar com a participação de membros das secretarias de Educação e Saúde.