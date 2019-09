Ministro chega à Secretaria de Planejamento

O ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Roberto Mangabeira já está no gabinete do secretário estadual de Planejamento, na governadoria. Ele foi recebido pelo secretário de administração Paulo César Medeiros. A governadora Wilma de Faria ainda não está no local.



A audiência marcada para às 10h tem o objetivo de debater a implantação de novos projetos que promovam o desenvolvimento da região Nordeste. Mangabeira chegou ontem (25) ao Rio Grande do Norte. Ele passou o domingo visitando os municípios da região do Seridó, interior do estado.



*Mais informações em instantes