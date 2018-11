Dunga e Jorginho anunciarão melhores do Brasileiro O evento acontecerá no dia 8 de dezembro - um dia após a última rodada - no Vivo Rio, no Parque do Flamengo, no Rio de Janeiro.

O técnico da Seleção Brasileira, Dunga, e o assistente técnico Jorginho anunciarão os finalistas do Prêmio Craque Brasileirão 2008. O anúncio será realizado na quinta-feira, em coletiva às 14 horas no Museu do Futebol, no Pacaembu, em São Paulo.



Dunga e Jorginho anunciarão os melhores jogadores, por posição, do Campeonato Brasileiro da Série A (Ouro, Prata e Bronze) ,os três melhores treinadores e os três melhores árbitros.



O Prêmio Craque Brasileirão 2008 será marcado pela emoção por conta da homenagem que fará aos jogadores do primeiro título mundial, heróis da conquista de 1958, na Suécia.



O evento acontecerá no dia 8 de dezembro - um dia após a última rodada do Campeonato Brasileiro - no Vivo Rio, no Parque do Flamengo, no Rio de Janeiro.



Serão premiados ainda o Craque do Brasileirão (Rei da Bola), o artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série A (Rei do Gol), a Revelação do Campeonato e o Craque da Galera, este através da votação no www.globoesporte.com/craquedagalera.



O Rei do Futebol, Pelé, entregará o prêmio de Craque Brasileirão 2008 ao Rei da Bola. Pelé e os campeões do mundo de 1958 serão os homenageados especiais do Prêmio, em uma merecida retribuição aos jogadores no ano do cinqüentenário da vitoriosa campanha na Suécia.

O presidente da CBF entregará a taça de campeão aos presidentes e capitães dos clubes campeões da Série A, Série B (Corinthians) e Série C (Atlético Goianiense).



A torcida do Corinthians, que lotou os estádios na campanha do seu time na volta à Série A, será também homenageada.



O Prêmio Craque Brasileirão 2008, como aconteceu na edição do ano passado, será apresentado pelos atores são-paulino Tony Ramos e vascaíno Marcos Palmeira.



Entre as muitas atrações do evento, haverá shows com Emílio Santiago, Mart'nália e Jorge Benjor.



