STJD indefere pedido de efeito suspensivo para Max Centroavante do América só vai poder retornar contra o Corinthians.

O América/RN não poderá contar com Max Brendon na luta contra o rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro de 2009. O Presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Dr. Rubens Aprobbato, indeferiu o pedido de efeito suspensivo interposto pelo clube e, com isso, o jogador terá que cumprir a suspensão no torneio e esperar o julgamento de seu Recurso, ainda sem data definida.



O jurídico do clube alegava que caso o efeito suspensivo não fosse concedido, o atleta iria ficar praticamente fora de toda a fase decisiva da Segundona, causando um prejuízo irreparável ao recorrente. Além disso, lembra casos em que o pedido foi deferido, como em favor do atleta Marcel, do Santo André e Paulo Comelli, treinador do Paraná Clube, também julgados pela Primeira Comissão.



Em primeira instância, o jogador foi julgado e apenado com cinco partidas de suspensão, face a desclassificação do artigo 253 (Praticar agressão física) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) para o artigo 258 (Assumir atitude contrária à disciplina ou à moral desportiva, em relação a componente de sua representação, representação adversária ou de espectador) do CBJD.



Com esse resultado, o atleta que cumpriu suspensão automática no dia 21 de outubro, quando o América venceu o Santo André, ficará fora dos confrontos com Gama, Bragantino, São Caetano e Barueri, só podendo voltar a jogar no dia 29 de novembro, contra o Corinthians, na ultima rodada do Brasileirão.



A decisão foi por maioria de votos e aconteceu no dia 3 de novembro, inclusive, Auditores votaram pelo gancho de 130 dias de suspensão pela sua reincidência. Max Brendon Costa Pinheiro já havia sentado no banco dos réus no dia 2 de julho, em sessão da Terceira Comissão e acabou levando duas partidas de suspensão.



De acordo com o relatório da arbitragem da partida contra o Marília, realizada no dia 17 de outubro, o jogador recebeu cartão vermelho, por, fora da disputa de bola, ter desferido um soco na face de seu adversário, já na metade da segunda etapa.





Jusitça Desportiva