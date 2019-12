TRE livra Micarla de mais um processo Coligação adversária na eleição de Natal acusava, mais uma vez, a então candidata do PV de se beneficiar da TV da família.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) rejeitou, por unanimidade, o Recurso Eleitoral 8895/2008, interposto pela coligação “União por Natal”, que teve como candidata à Prefeitura da capital potiguar no ano passado a deputada federal Fátima Bezerra (PT).



No recurso, apreciado pela Corte Eleitoral nesta terça-feira (03), a coligação pedia a reforma da sentença de primeiro grau que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) da “União por Natal”, que alegava suposto benefício da então candidata Micarla de Sousa (PV) da TV Ponta Negra antes e depois do período de campanha eleitoral.



A Aije foi interposta contra Micarla, seu vice, Paulinho Freire (PP) e a emissora. A alegação é que a TV foi utilizada para influenciar o resultado do pleito em favor da candidata. A “União por Natal” juntou aos autos 130 DVDs com conteúdos apresentados pela emissora. E alegou ainda que a distribuição de prêmio em dinheiro, diariamente, pela TV Ponta Negra configurava abuso de poder econômico para beneficiar a postulante do Partido Verde à Prefeitura.



A coligação sustentou que a emissora, por ter como diretora a mãe de Micarla de Sousa, foi usada para beneficiá-la. No entanto, os magistrados do TRE do estado mantiveram a decisão de primeira instância, livrando os acusados da acusação por não haver, na opinião dos juízes, menção à então candidatura de Micarla.



O relator do processo, juiz Magnus Delgado, afastou a possibilidade do uso indevido do meio de comunicação, tanto antes como depois do pedido de registro de candidatura. “O último programa que a então candidata apresentou foi ao ar em 27 de junho, no qual ela recebeu elogios, mas como jornalista e não como política”, frisou Delgado em seu voto.



No entendimento do relator, seguido pelos seus pares, Micarla é jornalista e não poderia deixar de apresentar o programa mesmo como pré-candidata, proibição que só começa após a realização da convenção partidária e o pedido de registro de candidatura.



Quanto a fase após o registro de candidatura, ocorrido em 5 de julho, o relator destacou que não houve abuso de poder econômico e que o TRE/RN em outros julgamentos isentou a TV Ponta Negra de penalidade em virtude de matérias e opiniões críticas ao então prefeito da cidade, Carlos Eduardo Alves, que apoiava a candidata Fátima Bezerra.



“E sobre os prêmios em dinheiro, isto é prática corriqueira nas televisões brasileiras para atrair telespectadores e tampouco houve vinculação de prêmios a candidata”, completou Magnus Delgado, ao votar em consonância com o Ministério Público Eleitoral, negando provimento ao recurso.