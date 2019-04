"Monto equipes competitivas e não astros para dar exibição", afirma Heriberto da Cunha

Divulgação

Adepto do futebol competitivo, Heriberto da Cunha pretende realizar uma boa campanha no Campeonato Estadual e montar uma base para a série B, mas avisa: "não adianta iludir o torcedor. As equipes que subiram esse ano investiram com jogadores de qualidade". Isso não quer dizer que ele não vai olhar os "meninos da Vila" das categorias de base do ABC para jogarem no profissional. "Se tiver algum (jogador) de qualidade, será aproveitado", garante.Mesmo em férias na sua cidade natal (Santa Rita do Sapucaí, no interior de Minas Gerais), ele não deixa de ter contato com o presidente do ABC, Judas Tadeu. O pensamento de Heriberto da Cunha com o ABC em 2009 é "formar uma equipe forte, que possa brigar pelo acesso (à série A)".Conversei com o Judas (Tadeu, presidente do ABC) e ele mostrou algumas coisas que planeja para o clube. Eu quis saber o projeto dele e do ABC para 2009. A idéia é formar uma equipe para o Campeonato Estadual e reforçá-la na série B. A idéia é manter a base, mas isso vai depender muito do trabalho ao longo dos jogos. É horrível você mudar uma equipe a cada competição disputada. A pretensão é contratar jogadores de qualidade.Vou observar a base, sim. Se tiver algum (jogador) de qualidade, será aproveitado. No Fortaleza, eu fiz isso e tive sucesso. Lá, eu tinha cinco a seis jogadores das bases sendo aproveitados no profissional.Já passei alguns nomes entre cinco a seis jogadores para os três setores (defesa, meio-campo e ataque). O ABC mudou toda sua equipe e o objetivo é formar uma nova equipe.Qual o perfil dos jogadores que você passou para a diretoria do ABC e pretende trabalhar?O jogador para trabalhar comigo tem que ser competitivo, mostrar comprometimento com o clube e profissionalismo para saber de sua responsabilidade. Para mim, o jogador deve ser altamente profissional.Quero trabalhar com 25 jogadores. A partir daí, vou avaliar ao longo das competições para contratar novos jogadores.Têm alguns, mas não só do Fortaleza como de outras equipes. Temos que ver o patamar do ABC para contratar jogadores. Vou conversar com Judas sobre o projeto do clube e analisar as condições para contratação. Não se pode achar que a equipe do Estadual será a mesma da Série B.Sem dúvida. É o desejo da torcida e conto com a colaboração de todos para que o clube busque receita para montar uma equipe forte. Não adianta iludir o torcedor. As equipes que subiram esse ano investiram com jogadores de qualidade.É um futebol equilibrado. Forte na marcação, que para mim é uma coisa que não se deve abrir mão. Monto equipes competitivas e não astros para dar exibição.Tenho contato direto com o Judas. A cidade onde estou (Santa Rita do Sapucaí, no interior de Minas Gerais) fica perto de São Paulo e estamos trabalhando desde a assinatura do contrato. Nós conversamos ao telefone quase três vezes por dia.Eu estava no Fortaleza e conversei com o patrocinador, que era quem pagava meu salário. Eles não renovaram o contrato e tive contato com o presidente do ABC. Também recebi outras três propostas. Foram duas do futebol paulista e uma do carioca.O motivo que me fez fechar contrato com o ABC foi a conversa com o presidente Judas Tadeu e o projeto por ele apresentado para o clube ano que vem. O pensamento de formar uma equipe forte, que possa brigar pelo acesso (à série A).