Operação Rede 81: três homens são presos e 20 quilos de maconha apreendidos

Três homens foram presos no final da tarde desta quinta-feira (18), na Cidade Alta, e 20 quilos de maconha foram apreendidos durante a Operação Rede 81, desencadeada pelo Departamento de Narcóticos (Denarc), que é coordenado pelo delegado Odilon Teodósio.Foram presos na Rede 81 Ednor Araújo da Silva Júnior, o "Júnior do CD pirata", Kerginaldo Soares da Costa, o "Jacó", e João Bosco Lucas de Barros, o "Bosco". O delegado explicou que Ednor Júnior é o principal traficante. "Ele tinha uma banca de CD e DVD pirata, que era só de fachada ali na Avenida Princesa Isabel", disse.Com a prisão do Ednor, os policiais civis foram a um prédio localizado à Avenida Coronel Cascudo. Em uma das salas do imóvel, eles prenderam Kerginaldo Soares da Costa, o "Jacó". Segundo o delegado, o local era usado para esconder a droga além de CD e DVD pirata. "Esse 'Jacó' era o 'avião' (pessoa responsável em repassar a droga aos consumidores) do bando", revelou.João Bosco Lucas de Barros, o "Bosco", também foi preso na Operação. Ele era o responsável por trazer a droga de Belém de São Francisco, em Pernambuco. "Essa cidade fica no chamado 'polígono da maconha', no interior pernambucano", informou o delegado.Odilon Teodósio explicou que "Bosco" trazia a droga do interior pernambucano em veículos que transportavam frutas e verduras. "Quando ele chegava em Natal, ia para a Ceasa e depois repassava a droga para o Ednor, que vendia tudo em até uma semana", declarou.Outra pessoa, identificada até o momento como "João", foi presa na Paraíba. "Ainda estou levantando mais informações dele", acrescentou. O delegado informou que os acusados estão detidos em delegacias separadas da cidade, mas preferiu não revelar em quais por questão de segurança.Ednor Júnior e "Jacó" foram autuados em flagrante por associação ao tráfico e crime contra os direitos autorais. "Apreendemos mais de mil CDs e DVDs piratas", comentou. Já o "Bosco" foi autuado por associação ao tráfico. "Inclusive, ele já foi preso no Ceará carregando uma mala com maconha e cebolas, usadas para disfarçar o cheiro da droga", afirmou.A investigação da Rede 81 começou há três meses. "Ficamos monitorando essas pessoas até chegar o momento certo para a prisão", explicou. Odilon Teodósio fez uma revelação que ressalta a importância dessas prisões. "O Júnior do CD há cinco anos vendia drogas no Centro sem que se fizesse qualquer coisa por ali", destacou.A venda da droga variava de duas gramas até quinze quilos de maconha. "Encontramos sacos de vários tamanhos, inclusive sacolas", disse o delegado. Com relação às pessoas que compram a droga, Odilon Teodósio avisou que "será dado um prazo de dez dias para aquelas pessoas que compraram drogas em grandes quantidades". "Caso não se apresentem, já sabemos quem são algumas e vou solicitar o mandado de prisão preventiva", afirmou.

* Matéria atualizada às 9h45 para acréscimo de informações