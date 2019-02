Escola Municipal de Ballet apresenta Coppélia Espetáculo fica em cartaz no Teatro Alberto Maranhão de hoje até domingo, às 17h.

Um fabricante de brinquedos se apaixona por uma de suas bonecas e desperta ciúmes em sua noiva na história contada no ballet Coppélia, de 11 a 14 de dezembro, sempre às 17h, no Teatro Alberto Maranhão.



Coreografado originalmente pelo parisiense Arthur Saint-Léon em 1870, o espetáculo foi adaptado pela Escola Municipal de Ballet Professor Roosevelt Pimenta, ligada à Fundação Cultural Capitania das Artes (Funcarte).



Os figurinos, adereços e cenários são assinados pelo artista plástico Carlos Sérgio Borges, a iluminação é de Ronaldo Costa e o professor Roosevelt Pimenta responde pela direção geral.



O espetáculo tem duração de duas horas e é dividido em três atos. Além do corpo de baile da escola de Ballet, participam de Coppélia alguns dos bailarinos do Balé Municipal da Cidade do Natal.



Espetáculo Coppélia

Teatro Alberto Maranhão. Praça Augusto Sever, s/n, Ribeira

De 11a 14 de dezembro, sempre às 17h

R$ 12 (inteira) e R$ 6 (estudante)