FNB tenta sediar evento nacional em Natal

Ana Paula Oliveira Raul Ferrer, presidente de nosso basquete, tenta viabilizar patrocinador para evento nacional

A entidade tem como finalidade fomentar a prática do basquetebol em todo o Estado, através dos clubes sediados e filiados na capital e nas cidades do interior, visando, além de promover a modalidade, integrar as cidades do RNorte, bem como congregar e proporcionar o melhor desenvolvimento dos atletas para representar o Estado nas competições nacionais.“Tal competição nacional, revestida do melhor índice técnico é, sem dúvida, uma enorme oportunidade de incentivar os jovens para ingressarem no basquetebol e motivar os atuais praticantes dessa modalidade olímpica”, diz Raul Ferrer, presidente da FNB.Para ele, no entanto, a escassez de patrocínio é, sem dúvidas, um fator limitador para o bom desenvolvimento do esporte. E espera que autoridades competentes trabalhem para a resolução desse problema crônico.“Diante de tal situação, estamos propondo a esta honrosa entidade, um convênio que visa à realização deste evento”, afirma. O dirigente enviou o projeto para empresas e espera sinal verde dos interessados.A Federação Norteriograndense de Basketball, sediada à Avenida Lima e Silva n°05- Lagoa Nova - Ginásio Humberto Nesi (Machadinho) Sede Professor CARLÃO, Natal/RN, entidade sem fins econômicos, reconhecidos como Utilidade Pública de acordo com a Lei 7.053 de 08/08/1997, publicado no D. O nº. 9070/97, filiada à Confederação Brasileira de Basketball, fundada em 22 de Junho de 1938, conforme apresentada, tem como finalidade fomentar a prática do basquetebol no Estado do Rio Grande do Norte.Atualmente, dentre todas as categorias, a Federação conta com a participação de onze (11) entidades sediadas e filiadas na capital e em execução de um projeto de interiorização do basquetebol, o que, consequentemente, proporcionará uma maior integração entre as regiões do Estado, além de incentivar o desenvolvimento Bio-psico-social dos atletas para representar o Estado nas diversas competições nacionais.Este passo terá como fator muito positivo, a realização do presente projeto que se trata de uma competição nacional e de excelente nível técnico. O sediamento de uma competição deste nível mantém acesa a chama que motiva os nossos jovens atletas e, como tal, Campeonato Brasileiro Juvenil Feminino, Divisão dois (2), não poderia ser diferente.Além disso, é uma grande e valiosa oportunidade de incentivar os jovens para ingressarem no basquetebol, além de motivar os atuais praticantes. Vale destacar que a competição contará com a participação dos Estados: Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí, e o campeão irá representar o Nordeste, na Divisão Especial.O grau de envolvimento da população para com os jogos, bem como a realização de eventos promocional, nos traz a certeza de que essa competição poderá ultrapassar as estimativas de público.O presente projeto trata-se de uma competição nacional e, como tal, não só revela novos atletas como também melhora a qualidade técnicas dos nossos atletas e de técnicos e técnicas. O bom preparo dos nossos atletas proporcionará um melhor desempenho na competição, o que melhorará a posição do RN no ranking nacional.O sediamento tem se mostrado ser um fator diferencial para obtenção de bons resultados da equipe local, ou seja, subir e manter-se na divisão especial, que é o grupo de elite do basquetebol brasileiro, nesta categoria e composta de Oito Estados, dentre eles Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e outros.Além disso, a realização dos jogos é, sem dúvidas, um palco de intercâmbio esportivo e cultural entre os diversos Estados, atletas, imprensa esportiva local e nacional, dirigentes e a própria população.Os jogos serão realizados num ginásio desta cidade. A equipe técnica da Federação Norteriograndense de Basquetebol acredita que ira escolher um dos melhores ginásios para a realização de uma competição deste porte, e visto que se encontra adequado às normas da modalidade, bem como em relação à segurança do público.Vale esclarecer que, quanto à forma de disputa, as oito equipes serão divididas em dois (2) grupos de quatro (4) equipes cada, classificando-se as duas melhores equipes de cada grupo. As equipes que não se classificarem continuaram disputando para decidir as posições de quinto a oitavo lugar e, as classificadas prosseguem no evento com um cruzamento “olímpico” (1ª colocado do grupo A x 2ª colocada do grupo B e vice-versa).O jogo final dar-se-á entre as duas equipes vencedoras no respectivo cruzamento, garantindo assim uma final com os melhores índices técnicos do Campeonato.O Campeonato Brasileiro Infantil Masculino, Divisão (2) Dois estão programados pela CBB para o período de 13 a 17 de maio de 2009, nesta cidade.É importante destacar os benefícios que serão proporcionados ao patrocinador deste evento.Participar com marca e/ou produto em peças de propaganda do evento, bem como terá espaço reservado para propaganda no site da Federação Norteriograndense de Basquetebol.Utilizar os espaços do ginásio de esportes destinados à propaganda.O patrocinador terá direito a expedir convites para distribuição a critério da mesma em todos os jogos da competição.Negociar parcerias para a obtenção de recursos financeiros de forma a garantir a realização do Campeonato e quitadas até 15 (quinze) dias antes do início do evento.Garantir a transmissão de pelo menos o jogo final, ao vivo, do Campeonato Brasileiro Juvenil Feminino, Divisão dois (2).Será necessário formar uma equipe composta por um jornalista, fotógrafo e câmera man para dar cobertura aos jogos, emitindo resultados, cestinhas, estatísticas e etc., para a imprensa falada, escrita e televisada.Para divulgação dos jogos deverá ser utilizado todo o meio de comunicação, inclusive a internet.Assegurar a divulgação do evento nas escolas da cidade, visando despertar o público jovem para a prática do basquetebol.1 - Alojamento para 130 atletas – 6 dias ( no CAIC) - R$ 3.900,002 - Hotel para árbitros do CBB – 10 (dez) Pessoas – 6 dias - R$ 4.900,003 - Alimentação p/ 140 pessoas –6 dias –3 refeições (R$ 18,00) - R$15.120,004 - Transporte interno para delegação (alojamento no ginásio)) 6 dias - R$ 5.400,005 - Transporte interno para arbitragem da CBB – 6 dias / Van - R$ 3.800,006 - Despesas de arbitragens/ mesários (R$ 200,00 x 20 jogos) - R$ 4.800,007 - Despesas com boletins, impressos, material de consumo - R$ 2.200,00Total:L R$ 40.120, 00Obs. para realização deste campeonato fora de Natal, o sediante arcará com o transporte, entre a capital e a cidade do evento.NECESSIDADES PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO1 – Alojamento para 130 pessoas (atletas/dirigentes e motoristas) poderão ser em pousadas, hotéis etc.2 – Alojamento para coordenadores, árbitros e dirigentes da CBB, que devera ser em hotéis ou pousadas p/10 pessoas.3 – Alimentação para todos que gira em torno de 140 pessoas.4 – Um (1) ônibus ou microônibus, para transporte das delegações (pousada/ginásio/pousada).5 – 1 topic ou besta para transporte dos árbitros e dirigentes.6 – Secretaria com telefone, Internet, Xerox, papel ofício, grampeador etc.7 – Ginásios p/treinamento, com Seis bolas8 – Ginásio p/jogos com placar, 24 segundos, água, gelo, copos, panos /secar quadra, rodos, sumulas, e placar de sobressalente e (6) bolas oficiais.9 – Pessoal p/limpeza nos ginásios (2) e alojamentos (2).10 – Pessoal p/vigilância dos alojamentos.11 – Aluguel de som para o local dos jogos.12 – Local para o congresso técnico e reuniões.13 – Assistência medica no local dos jogos e eventualmente.14 – Segurança policial no local dos jogos e nos alojamentos.15 – Cavaletes (16) p/faixas de divulgação da CBB/seiante no ginásio dos jogos.Celular 84 - 94014963Residencial 84 -32182746Federação 84 -32341002PRESIDENTE