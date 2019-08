Prospecta promove intercâmbio sobre artes visuais brasileiras Parceria com a Fundação Nacional de Arte oferece panorama das artes visuais.

A Capitania das Artes inicia suas atividades em 2009 com evento em parceria com a Fundação Nacional de Artes (Funarte). O Prospecta-2009, realizado entre os dias 20 e 23, promove debates e oficinas sobre o panorama das artes visuais no Brasil, além de mostras de vídeoarte. Inscrições para oficinas podem ser feitas gratuitamente na Funcarte.



Os interessados em participar e em exibir seus vídeos podem se inscrever gratuitamente até 20 de janeiro no núcleo de Artes Visuais da Funcarte, das 8h às 12h e das 13h às 17h ou pelo telefone 3232-4948.



Oficinas serão realizadas à tarde, das 13h às 17h; as mostras de vídeo serão das 18h às 19h e o restante da noite ficará com os debates.



A coordenadora do núcleo de Artes Visuais da Capitania das Artes, Sânzia Pinheiro explica o envolvimento local com o projeto: “Até 2007 a Funarte fazia o Prospecta em todo o país; formava as equipes. No ano passado foi aberto um edital e preparamos o nosso projeto”. O maior investimento é em uma formação horizontal. “O que se pretende é possibilitar discussões acerca do que está sendo feito, não é ensinar. Todos os convidados estão no mesmo patamar”, esclarece.



Dez profissionais, entre artistas e especialistas em arte, irão refletir sobre as artes visuais no país, bem como produzir um levantamento do que se faz e se pensa em relação ao tema. O evento discutirá fotografia, intervenção urbana, vídeoarte e performance. Segundo Sânzia Pinheiro, que junto com o artista Jean Sartief e Adriana Lopes idealizaram o projeto, os enfoques escolhidos são para “dar ênfase à produção emergente na cidade”.



Em sua quarta edição, o edital do Prospecta-2009 foi aprovado graças à mobilização do Fermentações Visuais, grupo de artistas que, de acordo com Adriana Lopes, há dois anos “tenta abrir um circuito de arte nacional dentro das novas tendências”.



De São Paulo (SP) foram convidados Daniela Labra, Eduardo Verderame (representante do coletivo Experiência Imersiva Ambiental- EIA) e Flávia Vivacqua.



Entre os convidados potiguares, estão José Frota, Civone Medeiros, Henrique José, Jefferson Alves, João Natal (Fundação José Augusto) e um representante da Funcarte.



Semana para o audiovisual

O Prospecta-2009 tem início na terça-feira (20/01), com palestra às 18h proferida pelo paulista Eduardo Verderame, que relata as dificuldades enfrentadas por seu grupo independete em São Paulo.



Na quarta-feira (21/01), das 13h às 17h, será ministrada a oficina de performance, fotografia e intervenção urbana; em seguida, durante uma hora, acontece a Mostra de Vídeos e, encerrando o segundo dia, a mesa redonda das 19h às 21h com o tema "Performance", debatido por Civone Medeiros (RN) e Daniela Labra (SP).



Na quinta (22) e sexta-feira (23) a oficina e a Mostra de Vídeos continuam. A diferença está nas mesas redondas, cujos temas e participantes: na quinta-feira, os potiguares Zé Frota, Jefferson Alves e Henrique José conversam sobre "Fotografia" e na sexta-feira é a vez de Flávia Vivacqua, João Natal, representando a Fundação José Augusto e um representante da Capitania das Artes, cujo nome ainda será confirmado, abordarem o assunto "Políticas Públicas".



Projeto Prospecta-2009

Auditório da Fundação Cultural Capitania das Artes. Av. Câmara

Cascudo, 434, Ribeira

De 20 a 23 de janeiro

Inscrições até 20 de janeiro no Núcleo de Artes Visuais da Funcarte. (Tel.: 3232-4948)