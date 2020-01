Clássico de Mossoró esquenta com pedido de exame antidoping Direção do Potiguar fez o pedido, e jogadores do Baraúnas prometem esforço redobrado para vencer o desafio.

Potiguar e Baraúnas. Um dos clásssicos importantes do futebol potiguar, entram em campo neste domingo (8), às 17h, no estádio Manuel Leonardo Nogueira para um desafio especial, pois estão praticamente iguais e querem vencer para se aproximarem das primeiras posições. O time rubro é quinto, com seis pontos, mesmo número de pontos do rival, mas está no frente por ter duas vitórias, contra uma do Leão. O desafio faz parte da sexta rodada do Estadual/09.



É mais um capítulo nesta história de confrontos e de muita .Nos últimos clássicos, o time alvirrubro tem levado vantagem.. A exemplo dos dois últimos jogos, o treinador Miluir Macedo chega ao dia do jogo com modificações. Sua formação inicial pode ser: Paulo Renato, Hugo, Paulão, Rummeningue e Bigu; Max, Paulinho, Flavinho ou Ricardo Lima e Vaninho; Helinho e Marcelo Dias.



Pelo lado do Baraúnas a temporada começou meio atrapalhada, com tropeços que não eram esperados. Os três empates iniciais contra equipes consideradas não favoritas provocaram uma meia crise que só foi encerrada com a vitória convincente diante do ABC – 2 a 1 – na última rodada. Todo mundo sabe, no entanto, que o jogo da confiança, e que conta mesmo para a torcia é o de hoje contra o principal rival.



O Potiba de hoje ganhou um componente especial, já que a diretoria do Potiguar pediu exame antidoping, provocando celeuma na cidade. Os jogadores do Baraúnas e comissão técnica não se mostraram preocupados, afirmando que vão correr mais ainda em campo em busca da vitória.



O treinador Samuel Cândido, que também é obrigado a mexer no time, já tem sua equipe praticamente definida com Isaías, Michel ou Diego, Índio, Eraldo e Mercinho que estreia. No meio vai de Heuber, Ewerton, Jozicley e Ely Tadeu; ficando no ataque Maurício Pantera e Bruno Rangel.



O jogo será dirigido pelo árbitro Paulo Jorge Brandão, auxiliado por Milton Otaviano dos Santos e Eduardo Lincoln Neves.



Potyguar de Currais e Real completam a rodada neste domingo, às 17, no estádio Coronel José Bezerra, em Currais Novos.