Tempo real - América x Alecrim O América tenta afastar o início ruim na competição potiguar nesta tarde contra o alviverde.

FIM DE SEGUNDO TEMPO



45 minutos - FIM DE JOGO NO MACHADÃO. O América bate o Alecrim pelo placar de 5 a 0.



35 minutos - GOOOOOOOOLLLLLLLLLL DO AMÉRICA!! DEPOIS DO LANÇAMENTO DE RINALDO, FÁBIO NEVES MARCA O QUINTO GOL DO AMÉRICA NA PARTIDA.



33 minutos - UUUUUHHHHHH!! Depois da cobrança de escanteio, a zaga afasta a bola e acaba sobrando para Rinaldo, que de perna direita coloca a bola no travessão.



32 minutos - Rinaldo faz boa jogada, mas acaba desarmado pela zaga do Alecrim. Na sequência, Berg bateu em cima do goleiro Rodrigo e a boka sai pela linha de fundo.



31 minutos - Cleisson deixa a partida para a entrada de Cacá.



Outros resultados

Santa Cruz 1 x 0 Potiguar

Macau 2 x 0 Coríntians

ASSU 1 x 0 Real Independente

Baraúnas 1 x 1 ABC



19 minutos - GGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOLLLLL DO AMÉRICA!! FÁBIO NEVES, O NOME DA PARTIDA, DEIXA A MARCA NO GOL ALECRINENSE. DEPOIS DE RECEBER O LANÇAMENTO, TIRA O ZAGUEIRO DA JOGADA E NÃO DEU CHANCE PARA O GOLEIRO RODRIGO.



14 minutos - Nova cobrança de falta, Lúcio tenta desvio de cabeça , mas a bola sai pela última linha. Apenas tiro de meta para o Alecrim.



12 minutos - Eduardo, do Alecrim, é expulso após cometer falta sobre Berg. Na continuação da jogada, o América faz o quarto gol, mas é anulado. O jogador do Alecrim ainda continuava em campo.



11 minutos - GGGGGGGOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL DO AMÉRICA!! CLEISSON, CAMISA OITO, AMPLIA O PLACAR PARA O ALVIRRUBRO. FÁBIO NEVES, NOVAMENTE, CONSEGUE LANÇAMENTO ENTRE OS TRÊS ZAGUEIROS DO ALECRIM.



Outros resultados

Macau 2 x 1 Coríntians

Santa Cruz 0 x 0 Potiguar

Baraúnas 1 x 0 ABC



5 minutos - Pela esqueda, Lúcio consegue jogada com velocidade e Adalberto chuta forte em direção ao gol tentando terceiro gol rubro.



3 minutos - Chapinha aparece pelo meio descendo com a bola, mas é desarmado por Dude, do América.



1 minuto - Berg domina a bola e tenta jogada com Marcelinho. Tiago Messias reinicia a jogada e toca com Berg que chuta forte e a bola explode no goleiro Rodrigo.



FIM DE PRIMEIRO TEMPO



Fim de primeiro tempo entre Santa Cruz 0 x 0 Potiguar



40 minutos - O América vai devolvendo a última derrota que teve para o Alecrim no Machadão em 2007.



38 minutos - GGGGGGGGOOOOOOOLLLLLLLLL DO AMÉRICA!! LÚCIO NOVAMENTE MANDA A BOLA PARA O FUNDO DO GOL DE ROGRIGO. NA BOA JOGADA DE FÁBIO NEVES, A PELOTA SOBROU LIVRE PARA O ESTREANTE.



36 minutos - Falta para o América no campo de defesa. Adalberto parte para a cobrança e a bola sobra com Fábio Neves.



Outros resultados

Santa Cruz 0 x 0 Potiguar

Macau 2 x 0 Coríntians

Baraúnas 1 x 0 ABC



34 minutos - Pelo lado esquerdo, o Alecrim desce e o árbitro marca falta em cima de Cleiton. Dude cometeu a infração.



24 minutos - Lateral para o América depois de jogada de Carlinhos Paulista. Fábio Neves toca com Carlinhos Paulista e é novo lateral para o rubro.



23 minutos - Goleiro Rodolfo monta a barreira para cobrança e na sequência, a bola sai pela lateral a favor do América.



22 minutos - Carlinhos Paulista comete dura falta e receb o cartão amarelo. Segundo cartão amarelo do jogo. O primeiro foi para Romerito depois de cometer o pênalti.



Outros resultados:

Santa Cruz 0 x 0 Potiguar

Macau 1 x 0 Coríntians



16 minutos - UHHHHHHHHHH!! Berg bateu no canto esquerdo e o goleiro Rodrigo cai para fazer a defesa e salvar o Alecrim do que seria o segundo gol.



15 minutos - Fábio Neves consegue uma boa jogada pelo meio e o árbitro Antônio do Rosário marca falta de Romerito sobre o jogador americano. Penalidade máxima.



13 minutos - João Paulo trabalha a bola com Bruno e na toque travado com Marcelinho, do América, a bola sai pela lateral.



12 minutos - No clássico, o jogo continua muito disputado mesmo depois do gol do América. O Alecrim continua buscando a igualdade no marcador.



5 minutos - GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL DO AMÉRICA!! Fábio Neves percebeu Lúcio em boas condições. O Estreante mandou para o fundo do gol.



1 minuto - O jogo começa com o Alecrim indo para cima do América com muita velocidade.



A última vitória do Alecrim sobre o América aconteceu em 2007 no Machadão. Na ocasião, o clube derrotou o alvirrubro por 1 a 0 com gol de Torona.