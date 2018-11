Petrobras ganha Prêmio Chico Mendes por atuação socioambiental responsável

Na noite de terça-feira (25), a Petrobras foi foi um dos vencedores do “II Prêmio de Responsabilidade Socioambiental Chico Mendes”, cuja cerimônia aconteceu durante Prêmio Qualidade Brasil, na capital paulista.José Barbosa, Gerente de Comunicação da Regional São Paulo-Sul, recebeu o troféu em nome da Companhia, que conquistou o prêmio por conta da sua parceria com o Instituto Chico Mendes na realização do Programa de Educação Ambiental (PEA), em Pernambuco.O projeto tem como principal missão valorizar e difundir a cultura de responsabilidade ambiental integrada ao desenvolvimento humano, melhorando a qualidade de vida, além de multiplicar cidadãos e cidadãs comprometidos com a preservação ambiental de forma sustentável.O Prêmio Social Ambiental Chico Mendes tem o objetivo de promover a atuação de empresas compromissadas com a responsabilidade social e ambiental, evidenciando casos que ilustram o comprometimento com desenvolvimento sustentável, justiça social e respeito à vida em todas as suas manifestações.

* Fonte: Petrobras