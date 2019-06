Cleisson fez primeiro treino no CT e Peninha anuncia zagueiro Frede

Divulgação/blog vermelho de paixão Cleisson deu voltas ao redor do campo no CT Abílio Medeiros

O jogador demonstra estar em plena forma física, e logo estará totalmente à disposição do treinador Marcelo Vilar. Cleisson jogou toda a Série B pelo Ceará, onde sempre foi considerado um dos principais valores do time.Procurando cada vez mais o entrosamento da equipe, o técnico Marcelo Vilar comandou um coletivo na tarde de hoje no CT Abílio Medeiros, em Parnamirim. Com um gol do atacante Leandro, que novamente voltou a marcar, os titulares venceram os reservas pela contagem mínima.A ausência do trabalho ficou por conta do zagueiro Adalberto (indisposição intestinal) e a novidade foi a entrada de Dude no meio-campo. Com essas mudanças, o time principal esteve escalado com Rodolpho, Carlinhos Paulista, Thiago Messias, Marcão e Teles; Dude, Alexandre, Káká e Marcinho; Leandro e Patrick.O nome do atacante Roma, ex-Flamengo, voltou a entrar na pauta de contratações da direção da americana. Os contatos foram retomados e existe a possibilidade do jogador ser anunciado como reforço para a temporada de 2009.Na sua opinião, Roma seria um bom reforço?Zagueiro Frede é contratadoO diretor de futebol Marcus Vinícius Meira Pires acaba de anunciar a contratação do zagueiro Frede, que já atuou pelo Palmeiras B, Adap/PR e América/SP. "O jogador foi uma indicação do nosso treinador, com quem ele já trabalhou no Palmeira, tendo sido, inclusive, capitão de sua equipe", disse Peninha.Frede Ricardo MilaniFrede03/01/1983Tietê/SPzagueiro: Palmeiras/SP, Gama/DF, América/SP, Linense e ADAP-PRCom informações do blog vermelho de paixão