Uern abre inscrições para professor substituto para o curso de Ciência da Computação Serão oferecidas quatro vagas, sendo duas para graduados em Ciência da Computação ou Engenharia da Computação.

O Campus da UERN em Natal abre, de 07 a 13 de janeiro, inscrições para seleção de professores substitutos para o Curso de Ciência da Computação



As inscrições devem ser feitas na sede provisória do Campus de Natal, na Avenida Ayrton Senna, nº 4241, Neópolis, das 8h às 11h. É necessária a apresentação de Cópia da Identidade e CPF, bem como Curriculum Vitae devidamente comprovado.



Serão oferecidas quatro vagas, sendo duas para graduados em Ciência da Computação ou Engenharia da Computação, com jornada de trabalho de 40 horas semanais; uma para graduados em Matemática, com jornada de trabalho de 20 horas semanais, e outra para cadastro de reserva, para a qual também é exigida graduação em Matemática. Os professores substitutos poderão lecionar no Campus de Natal e nos Núcleos da UERN em Nova Cruz e Santa Cruz.



As remunerações variam de R$ 900 a R$ 2,5 mil, de acordo com a jornada de trabalho e a titulação do professor. O início das aulas será no próximo dia 21.



A seleção constará de prova didática e de títulos. Também será levada em conta a experiência em sala de aula.