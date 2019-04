Exposição executa invenções de Da Vinci

Fotos: Isabela Santos O inclinômetro mede qualquer desvio de plano horizontal

O projeto e a produção da mostra é de J. van de Beuque. Na exposição, os visitantes poderão conhecer um pouco mais sobre a obra do pintor, escultor, anatomista, engenheiro, arquiteto, músico, cientista e inventor por meio das 29 peças de Guatelli e 33 banners.A exposição é dividida em quatro áreas, simbolizadas pelos quatro elementos da natureza (ar, água, fogo e terra).“As maquetes foram feitas a partir dos desenhos originais e pertencem ao Museu de Astronomia e Ciências do Rio de Janeiro. ”, esclarece o curador e organizador da mostra, Vatenor Oliveira.O projeto começou a ser executado na década de 40. "Guatelli resolveu tornar real aquilo que Da Vinci havia pensado e desenhado há cerca de 500 anos", diz Vatenor.Entre as invenções que serão expostas, estão as reproduções de uma igreja romana e da cidade ideal, réplicas do priemeiro carro automotor, metralhadora tripla, pára-quedas, helicóptero, canhão, ponte giratória, medidor de resistência.A mostra itinerante já esteve em Mossoró e Caicó. Quando sair da capital do Estado, vai viajar até Pau dos Ferros, de onde segue para Santa Cruz e por fim, Nova Cruz.Com abertura nesta terça-feira, 23 de dezembro, às 18h.Biblioteca Câmara Cascudo - Rua Potengi, 535 - Petrópolis