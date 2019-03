PP define apoio a Dickson Nasser na eleição para Presidência da CMN

Júlio Pinheiro Paulinho Freire e Albert Dickson: apoio a Nasser na Presidência da CMN.

Dados como apoios certos a Dickson Nasser no início da discussão sobre a disputa pelo comando do Legislativo da capital, os vereadores do PP – mais especificamente Albert Dickson – recuaram e diziam que ainda precisavam discutir com o partido sobre o posicionamento. Albert, inclusive, foi cotado para ser candidato pelo grupo dissidente de Dickson Nasser, o que não deverá acontecer.Momentos antes do anúncio do secretariado de Micarla de Sousa, Paulinho Freire e Albert Dickson estiveram reunidos e marcaram o encontro para logo após o evento. O vice-prefeito eleito disse que a vontade dos parlamentares seria respeitada. Albert Dickson, também antes da reunião, disse que tinha, sim, a intenção de ser candidato, mas só se tivesse o aval do partido – o que não ocorreu.“Nós fechamos com Dickson. Eu já estava fechado, mas Albert estava um pouquinho rebelde. Com tranqüilidade definimos que vamos apoiar Dickson mesmo”, disse o vereador eleito Chagas Catarino.