Acusado de matar duas pessoas na Festa do Boi é preso em Parnamirim Acusado foi preso no centro da cidade, armado com um revólver calibre 38, onde planejava executar mais uma pessoa.

A polícia de Parnamirim prendeu na sexta-feira (26) um homem acusado de matar duas pessoas no dia 19 de outubro nas proximidades do Parque de Exposições Aristófanes Fernandes, durante o último dia da Festa do Boi deste ano.



Luiz Henrique da Costa, conhecido por “Bolinha”, de 20 anos executou dois homens a tiros de revólver calibre 38, nas proximidades do Parque de Exposições Aristófanes Fernandes por motivos de dívida.



A primeira vítima, de nome Paulo Rogério Gomes da Silva, morreu com dois tiros. A segunda , Milton César de Oliveira, levou um tiro no tórax. Uma testemunha, identificada por Danilo Rodrigues da Silva, recebeu um tiro do acusado na boca e foi hospitalizado.



Na noite do crime Bolinha ainda esteve aguardando que a testemunha recebesse alta do hospital para executá-lo.



De acordo com informações da polícia, Bolinha estava foragido em Goianinha durante um mês. Porém o acusado continuava transitando por Parnamirim e foi preso no centro da cidade com a arma do crime, onde cometeria mais um crime.



O acusado responde pelos processos de furto qualificado, porte ilegal de arma (duas vezes), tentativa de homicídio e duplo homicídio, e está preso na primeira delegacia de Parnamirim.