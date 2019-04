RN recebe 53,4 milhões para reajustar investimentos do SUS A medida contribui para corrigir distorções na distribuição de recursos dos serviços de alta e média complexidade.

O Rio Grande do Norte foi contemplado, nessa terça-feira (23), com a liberação de R$ 54,3 milhões pelo Ministério da Saúde. A verba tem como objetivo reajustar procedimentos realizados em diversas áreas do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado. A medida contribui para corrigir distorções na distribuição de recursos dos serviços de alta e média complexidade, expandir a oferta de serviços e reduzir as iniqüidades regionais.



"Tudo isso foi possível, em boa parte, a partir de um esforço interno de boa gestão e de negociação de preços com fornecedores, o que gerou uma economia de recursos. Nosso objetivo é permitir que os estados e os municípios possam melhorar a qualidade e a capacidade de atendimento à saúde. Esses recursos vão permitir que os gestores iniciem o ano de 2009 com maior poder de execução das políticas de saúde", afirmou o ministro José Gomes Temporão.



Com este anúncio, o Ministério da Saúde contempla áreas prioritárias como a otorrinolaringologia, oncologia, hemodiálise, fisioterapia, cardiologia, parto, oftalmologia, UTI e reabilitação, além de procedimentos diagnósticos, como os laboratoriais e citopatológicos.



Fonte: Assecom.