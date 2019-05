Aquino Neto diz que fica no grupo de oposição a Dickson Nasser

Elpídio Júnior Aquino Neto reforça posição no G-10 e mantém esperança de ser candidato.

na tarde desta segunda-feira (29), que não há a menor possibilidade de se unir ao grupo que apóia a reeleição do atual Presidente da Câmara Municipal de Natal, Dickson Nasser (PSB).“Eu não voto em Dickson Nasser. Assim como nunca farei oposição a Micarla de Sousa”, ressaltou o vereador se referindo a alguns comentários publicados na imprensa sobre a saída dele do grupo dissidente (também conhecido como G-10).“A prefeita eleita nos deixou bem à vontade sobre a escolha do candidato à Presidência da CMN. Eu fiz minha escolha”, disse ele. “Não é nada pessoal com qualquer colega parlamentar, só acho que a eleição da Câmara precisa ser tratada com muita responsabilidade e seriedade”, completou o vereador.Sobre a saída do outro pevista que compõe o G-10, vereador Edivan Martins, o parlamentar também foi enfático na negativa da possibilidade. “Conversei há pouco tempo com Edivan e ele reforçou sua presença no grupo”.Segundo Aquino Neto, na noite desta segunda-feira (29), os dez vereadores definem quem será o representante do G-10. O nome dele é um dos que compõe a lista dos possíveis candidatos. “Os vereadores eleitos e reeleitos acharam que sou um bom candidato. Não é uma imposição minha, mas uma decisão conjunta do grupo”.Aquino Neto reforçou também que, se o grupo quiser, eles vencem as eleições à Presidência da Casa. “Temos uma boa equipe, um propósito, uma carta de princípios lançada desde o início da nossa formação. Se os dez quiserem, nós venceremos. E se o candidato for Aquino Neto, melhor ainda”, disse o vereador confiante.Questionado sobre o lançamento de uma “Carta de Princípios” nesta terça-feira (30) pelos onze vereadores que apóiam Dickson Nasser, o parlamentar não teceu muitos comentários, mas achou interessante. “É ótimo elaborarem um documento com propostas. Eu defendo o melhor para a Câmara”, afirmou.