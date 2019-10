Extremoz: TCE autoriza inspeção da aplicação de recursos públicos nos últimos quatro anos A decisão foi tomada em sessão plenária na manhã desta quinta-feira (29).

O Município de Extremoz, região metropolitana de Natal passará por uma inspeção do Tribunal de Contas do Estado, in loco. A medida foi aprovada em sessão realizada nesta quinta-feira (29) e motivada por uma denúncia de irregularidades na Prefeitura por parte de um grupo de vereadores. O órgão analisará a aplicação de recursos públicos, nos últimos quatro anos.



Logo depois de apresentarem a denúncia, os vereadores desistiram. Mas o parecer do Ministério Público foi no sentido de indisponibilidade do processo, devendo o Tribunal dar prosseguimento ao feito.



De acordo com relator do processo, conselheiro Getúlio Nóbrega, uma denúncia no Tribunal de Contas possui um caráter indisponível, pelo qual, evidências e possíveis irregularidades devem ser averiguadas em prol do interesse público e não de pessoas ou de grupos específicos.



“Assim sendo, já iniciado o processo de denúncia, possui impulso oficial, devendo-se continuar independente dos denunciantes, razão pela qual o pedido de desistência foi indeferido e a inspeção, in loco, será feita”, disse o relator.



A decisão tem como base a Lei Orgânica do TCE, no art. 91, que estabelece competência ao plenário para autorizar a realização de inspeções ou auditorias.