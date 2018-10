Garantia Safra: produtores podem se inscrever até o fim deste mês Programa do Ministério do Desenvolvimento Agrário auxiliará os agricultores que perderam metade de suas plantações por falta ou excesso de chuvas.

A renda de agricultores do semi-árido do RN, historicamente, dependia das chuvas que caem na região por três ou quatro meses por ano de forma irregular. Se a chuva não chegasse à colheita estava perdida.



Por isso, o Governo Federal criou o programa Garantia Safra, que assegura as famílias que perderam suas lavouras por causa do clima. As inscrições estão abertas nos escritório da Emater-RN dos 77 municípios que aderiram ao programa.



O prazo de inscrições termina no dia 30 de novembro, na região 1 que é composta pela regiões do oeste do estado e do vale do Açu. Já a região 2 que responde pelo agreste, e as regiões do Trairi, Potengi, Seridó e Mato Grande o prazo será estendido ate o dia 30 de dezembro.



Os Agricultores terão que levar ao escritório da Emater os documentos de identidade, CPF e aos que dispõe de cartão cidadão.



De acordo com a coordenação do projeto o programa vai repassar aos agricultores o valor de R$ 550,00 divididas em cinco vezes aos municípios onde as perdas agrícolas por seca ou excesso de chuvas forem superiores a 50%.



Este dinheiro vem de um fundo solidário composto pelas Prefeituras, Governos Estaduais e do Governo Federal. Os agricultores participam também do fundo, com o pagamento de um boleto bancário no valor de R$ 5,50 onde ele efetiva a sua participação no programa.