Novo portal Nominuto.com estréia nesta sexta-feira

estréia nesta sexta-feira (30) com mais conteúdo e interatividade. Para fazer a migração, o portal sairá do ar às 18h desta quinta-feira (29) e voltará na manhã desta sexta.Com o projeto desenvolvido pela Rits Comunicação e Tecnologia, odeixará de ser um portal apenas de notícias para se transformar em um portal de conteúdo. Além disso, o projeto foi desenvolvido para melhorar a navegabilidade.O diretor-geral do, Diógenes Dantas, adianta que o novo portal será mais completo e diversificado para atender a todos os segmentos de público. “O Nominuto.com entra em uma segunda fase, oferecendo mais informação e entretenimento para aumentar a interatividade com o leitor”.O portalfoi inaugurado em junho de 2007. Nesse tempo, passou por algumas mudanças e triplicou a capacidade de acessos. Nos últimos três meses, o portal recebeu 1,5 milhão de visitas.