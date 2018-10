Sétima Sabatina Nominuto acaba de começar

A sétima edição da

Sabatina Nominuto

, que contará com a presença do superintendente de promoção de licitações da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Paulo Alexandre de Souza da Silva, começou agora há pouco, às 19h.Paulo Alexandre é técnico de carreira da ANP com mestrado em geofísica e doutourado em computação aplicada à area de petróleo e gás.Durante a Sabatina, ele responderá questões sobre o futuro do pré-sal, biocombustíveis, reservas e investimentos no Rio Grande do Norte e a 10ª. rodada de licitações de blocos, que ocorre amanhã (20) na Fiern.