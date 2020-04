Banco Central alerta sobre nova tentativa de fraude pela internet BC orienta os usuários da internet para, em hipótese alguma, preencherem cadastro, copiarem arquivos ou executarem tarefas sugeridas por mensagens dessa natureza.

O Banco Central (BC) alerta para nova tentativa de golpe pela internet. Mensagem disparada para e-mails com a logomarca do Banco Central do Brasil convida clientes de várias instituições financeiras a atualizarem um suposto sistema de segurança.



Diante de mais essa tentativa de fraude, o BC orienta os usuários da internet para, em hipótese alguma, preencherem cadastro, copiarem arquivos ou executarem tarefas sugeridas por mensagens dessa natureza.



O BC reafirma que não envia e-mails diretamente a correntistas e usuários do sistema financeiro nacional, exceto quando responde a demandas específicas solicitadas por clientes de instituições financeiras.



O comunicado do BC, distribuído pela internet, afirma que quaisquer dúvidas devem ser esclarecidas nas centrais de atendimento do banco, por meio do telefone 0800–979 2345 ou pelo site www.bcb.gov.br, seção de atendimento ao cidadão (fale conosco).