ABC anuncia contratação de volante Simão

Depois de confirmar a contratação do meia-atacante Ricardinho, o presidente alvinegro, Judas Tadeu, anunciou na tarde desta sexta-feira (16) o acerto com o volante Simão. O jogador chegará ao ABC por empréstimo até o final do ano, através de uma parceria com o Atlético/PR, dono dos direitos federativos do atleta.O Furacão pagará metade dos salários do volante, e em contrapartida, o Mais Querido abrirá mão de parte dos direitos federativos do atacante Gláucio, das categorias de base do Alvinegro, artilheiro do Campeonato Potiguar Sub-15 com 28 gols.O Atlético/PR já enviou a liberação do volante ao Departamento de Futebol do ABC, e Simão estará desembarcando em Natal na próxima segunda-feira (19). O atleta é mais um que chega por indicação do treinador Heriberto da Cunha.

Conheça um pouco mais do novo contratado do ABC:

Simão Rodrigues dos Santos – SimãoPosição: VolanteNascimento: 05/07/1984 (24 anos)Naturalidade: Rio de Janeiro (RJ)Clubes: Iniciou no Guarani/SP (2003-2004). Depois passou por: Atlético/PR (2005), Brasiliense/DF (2005), Atlético/PR (2006), Portuguesa/SP (2006) e Fortaleza/CE (2007), seu último clube. No clube cearense, Simão conquistou os títulos de campeão estadual 2007 e 2008.

Com informações da Assessoria do ABC.